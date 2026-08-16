Cultura urbana en Fiestas Patrias: Corte Chilenero reinventa la tradición con nuevos laboratorios

El Ciudadano

Corte Chilenero: Laboratorios gratuitos cruzan tradición chilena con cultura urbana en Peñalolén y Santiago Centro En septiembre, la tradición chilena vuelve a ocupar el espacio público y a convertirse en un repertorio conocido y familiar.

Corte Chilenero propone intervenir ese lugar común: tomar sus ritmos, movimientos e instrumentos y ponerlos en diálogo con los lenguajes ...

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