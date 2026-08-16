Embajada de México en Chile y Cámara de Integración Chileno Mexicana impulsan inédita agenda para llevar el capital productivo a las regiones

El Ciudadano

La embajadora de México en Chile, Laura Moreno, convocó a 72 líderes empresariales de la Cámara de Integración Chileno Mexicana (Cicmex) para delinear una nueva etapa de inversiones con fuerte foco regional.

El encuentro, realizado en la residencia oficial, conmemoró los 195 años de relaciones diplomáticas y los 27 años del Tratado de Libre Comercio ...

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