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Flamengo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro y avanzó a cuartos en la Libertadores

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar jugando todo el partido, venció por 2-1 a Cruzeiro en Maracaná y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tr...

📅 19 ago a las 22:37 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Flamengo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro y avanzó a cuartos en la Libertadores
📌 QUÉ PASÓ

Flamengo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro y avanzó a cuartos en la Libertadores

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 22:37 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar jugando todo el partido, venció por 2-1 a Cruzeiro en Maracaná y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras ganar por 3-2 la llave global de octavos.

El conjunto carioca abrió la cuenta la primera parte con un remate del uruguayo Giorgian de Arrascaeta tras asistencia de Pedro (35'), pero Lucas Romero lo igualó con un disparo desde fuera del área en la segunda parte (51').

Finalmente, Samuel Lino, con otra habilitación de Pedro, firmó el 2-1 definitivo (62').

En cuartos de final, Flamengo enfrentará al ganador de la llave entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que se resolverá el martes 25 de agosto en Ecuador.

La ida de cuartos de final de la Copa Libertadores se disputará entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que las revanchas se jugarán una semana después.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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