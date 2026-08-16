Formalizan a integrante de la WAM por homicidio de comunero en Carahue

En el Juzgado de Garantía de Carahue se desarrolla este jueves la audiencia de control de detención y formalización en contra de Robinson Parra Sáez, integrante del grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM), imputado por su presunta responsabilidad en el homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil, perpetrado durante el 2022 en la Región de La Araucanía.

El imputado fue capturado ayer en un operativo policial concretado en las cercanías de la comuna de Tirúa, en la Región del Biobío.

El fiscal César Schibar detalló que "esta detención forma parte de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad junto a la Policía de Investigaciones, que ya ha permitido llevar a juicio y obtener condena contra otros involucrados en este crimen".

"Precisamente, durante este mes, cinco integrantes de la WAM fueron condenados a 16 años de presidio efectivo cada uno por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego y municiones", destacó el fiscal.

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"Además, se encuentra pendiente el juicio oral respecto de Sergio Henríquez Valenzuela, sindicado en nuestra investigación como líder de la WAM, el que se encuentra programado para diciembre del presente año", explicó Schibar.

Durante el desarrollo de la instancia judicial en Carahue, la Fiscalía ratificó que exigirá la prisión preventiva de Parra Sáez, fundamentando el riesgo procesal y la gravedad de los hechos imputados.