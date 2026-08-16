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Hombre cobró durante 20 años la pensión de una mujer fallecida: Más de $737 mil millones

Las autoridades de Costa Rica investigan a un hombre como sospechoso de haber cobrado durante 20 años la pensión de una estadounidense que falleció en 2005 cuan...

📅 20 ago a las 16:16 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Hombre cobró durante 20 años la pensión de una mujer fallecida: Más de $737 mil millones
📌 QUÉ PASÓ

Hombre cobró durante 20 años la pensión de una mujer fallecida: Más de $737 mil millones

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 16:16 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Economía
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Las autoridades de Costa Rica investigan a un hombre como sospechoso de haber cobrado durante 20 años la pensión de una estadounidense que falleció en 2005 cuando residía en un hogar para adultos mayores en la capital costarricense, en el que él ejercía como administrador.

El Ministerio Público informó este miércoles que el hombre de apellido Abarca, quien se desempeñaba como administrador del centro geriátrico, aparentemente cobró a lo largo de 20 años un total de cerca de 800.000 dólares de la pensión de la estadounidense, es decir, cerca de 737.984.000 pesos chilenos, por lo que ahora enfrenta cargos por falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.

Las autoridades allanaron la vivienda del sospechoso en busca de evidencia y un tribunal ordenó las medidas cautelares de presentarse a firmar a un juzgado periódicamente, mantener domicilio fijo y la prohibición de salir de Costa Rica.

Según la investigación, el sospechoso administraba un hogar geriátrico ubicado en La Uruca, San José. A ese lugar ingresó a vivir, en 1999, una ciudadana estadounidense de apellido Collins, quien permaneció allí hasta el 2005, cuando falleció a los 78 años.

"La fiscalía presume que, tras el fallecimiento de la mujer, el imputado gestionó su sepultura en un cementerio de Cartago (este de Costa Rica) y que, en el 2006, habría presentado documentación falsa ante el California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), sistema de jubilación de los educadores de ese Estado, con el propósito de ser reconocido como apoderado de Collins y así tener acceso a su pensión", indica la información oficial.

Al parecer, el sospechoso habría obtenido una tarjeta bancaria que le permitió acceder a al menos 800.000 dólares, entre el 2006 y el 2026.

"La situación fue detectada luego de que CalSTRS realizara una gestión para verificar si Collins continuaba con vida, para lo cual, por medio de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica se logró determinar el fallecimiento de la mujer", agregó la Fiscalía.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Economía, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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