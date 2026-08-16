El Ciudadano

Por Morín Ortiz Para Thiare Ávila, la artesanía en cerámica es concebida como un archivo vivo y táctil de la historia de los territorios. En sus palabras: un archivo tridimensional.

Para alimentar ese archivo y el proceso de enseñanza y creación que constituye «El lenguaje del tiempo», se propuso investigar y reflexionar junto a un ...

La entrada La colaboración para persistir: «El lenguaje del tiempo» de la ceramista Thiare Ávila se publicó primero en El Ciudadano.