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Luis Mateucci traiciona a Nico Solabarrieta y revela que Ivette Vergara nunca quiso a la Guarén

Luis Mateucci y Nicolás Solabarrieta protagonizaron un tenso encontrón durante la última emisión de "¿Volverías con tu ex? 2". La discusión se originó cuando e...

📅 20 ago a las 15:40 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Luis Mateucci traiciona a Nico Solabarrieta y revela que Ivette Vergara nunca quiso a la Guarén
📌 QUÉ PASÓ

Luis Mateucci traiciona a Nico Solabarrieta y revela que Ivette Vergara nunca quiso a la Guarén

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 15:40 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Luis Mateucci y Nicolás Solabarrieta protagonizaron un tenso encontrón durante la última emisión de "¿Volverías con tu ex? 2".

La discusión se originó cuando el hijo de Fernando Solabarrieta encaró al chico reality, a quien consideraba su amigo, por hablar mal de él a sus espaldas.

"Yo cuando vo no estai, te enaltezco, digo que eres el mejor competidor, hueón, que eri mi amigo y cuando yo no estoy, me pelai", le dijo sin tapujos.

El ataque de Mateucci

Por su parte, el trasandino lanzó fuertes ataques contra su compañero de encierro, revelando que la madre de este, Ivette Vergara, no tenía la mejor de las impresiones sobre su expareja, Valentina "Guarén" Torres.

"Lo de la Guarén. Que no se te olvide lo que hablaste en el react de 'Palabra de Honor', porque te hacís el boludo y eso es lo que me calienta. Por último que dijeras 'sí, la cagué, pido perdón'.

La hiciste bosta y a mí no se me olvida esa wea, la hiciste mierda (sic)", añadió.

"Vos sos el primero en hablar mal de la familia, pelotudo", le respondió Mateucci en referencia a la familia de Torres.

Tras subir el tono de la conversación, el argentino reveló que Solabarrieta mintió cuando se sometió al detector de mentiras, asegurando que su madre no quería a la "Guarén": "Cuando hiciste la mierda esta del polígrafo dijiste, no funciona porque dijo una mentira y pasó piola, la que tu mamá quiere a la Guarén. ¿Me lo dijiste o no?", detalló.

En tanto, el hijo de los periodistas calificó a Luis como "lo más bajo que hay": "Voh por este show, haces lo que sea... Contarías ahí hasta lo más íntimo de la vida de otra persona, porque te chupa un huevo, mientras estés un día más en pantalla", añadió.

Menos mal no mutearon lo que suelta Mateucci sobre lo que dijo Solabarrieta de la Guarén 💣 #VolveríasConTuEx2 pic.twitter.com/UwmdRiISFp

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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