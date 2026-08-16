Luis Mateucci traiciona a Nico Solabarrieta y revela que Ivette Vergara nunca quiso a la Guarén

Luis Mateucci y Nicolás Solabarrieta protagonizaron un tenso encontrón durante la última emisión de "¿Volverías con tu ex? 2".

La discusión se originó cuando el hijo de Fernando Solabarrieta encaró al chico reality, a quien consideraba su amigo, por hablar mal de él a sus espaldas.

"Yo cuando vo no estai, te enaltezco, digo que eres el mejor competidor, hueón, que eri mi amigo y cuando yo no estoy, me pelai", le dijo sin tapujos.

El ataque de Mateucci

Por su parte, el trasandino lanzó fuertes ataques contra su compañero de encierro, revelando que la madre de este, Ivette Vergara, no tenía la mejor de las impresiones sobre su expareja, Valentina "Guarén" Torres.

"Lo de la Guarén. Que no se te olvide lo que hablaste en el react de 'Palabra de Honor', porque te hacís el boludo y eso es lo que me calienta. Por último que dijeras 'sí, la cagué, pido perdón'.

La hiciste bosta y a mí no se me olvida esa wea, la hiciste mierda (sic)", añadió.

"Vos sos el primero en hablar mal de la familia, pelotudo", le respondió Mateucci en referencia a la familia de Torres.

Tras subir el tono de la conversación, el argentino reveló que Solabarrieta mintió cuando se sometió al detector de mentiras, asegurando que su madre no quería a la "Guarén": "Cuando hiciste la mierda esta del polígrafo dijiste, no funciona porque dijo una mentira y pasó piola, la que tu mamá quiere a la Guarén. ¿Me lo dijiste o no?", detalló.

En tanto, el hijo de los periodistas calificó a Luis como "lo más bajo que hay": "Voh por este show, haces lo que sea... Contarías ahí hasta lo más íntimo de la vida de otra persona, porque te chupa un huevo, mientras estés un día más en pantalla", añadió.

Menos mal no mutearon lo que suelta Mateucci sobre lo que dijo Solabarrieta de la Guarén 💣 #VolveríasConTuEx2 pic.twitter.com/UwmdRiISFp