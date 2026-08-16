Midtjylland de Osorio ganó y quedó a un paso de entrar a la fase de Liga en la Conference League

El club danés Midtjylland, con el chileno Darío Osorio titular, venció por 2-0 a Rijeka de Croacia este jueves y tomó ventaja importante en la última ronda previa a la fase de liga de la UEFA Conference League.

Osorio jugó casi todo el partido, siendo reemplazado en el minuto 89 por Adam Gabriel, cuando el marcador ya estaba resuelto para los daneses.

Los goles fueron de Cho Gue-Sung (20') y Sofus Johannesen (49') en el MCH Arena de Herning.

La revancha está programada para la próxima semana en Croacia, el jueves 27 de agosto a las 14:45 horas (18:45 GMT) y el ganador de la llave se instalará en la fase de liga del tercer torneo de clubes de la UEFA.