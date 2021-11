Subsidio Familiar (SUF): Pide el tuyo de forma fácil

Este es un beneficio destinado a chilenos de recursos bajos y que no tienen acceso a varios de beneficios, para ellos llego el Subsidio Único Familiar (SUF). Son ciudadanos que no pueden tener acceso a varios de los beneficios que el gobierno brinda por no ser trabajadores afiliados. Es decir que no está afiliado a un sistema previsional y estos podrán con el SUF tener acceso a Asignación Maternal o Familiar.

Los beneficiarios a este SUF son los que se describen

La madre o en su defecto el padre

Guardadores o aquellas personas que tuvieron la responsabilidad de tomar a cargo el menor

o aquellas personas que tuvieron la responsabilidad de Personas naturales que a su cargo tienen personas que convivan a sus expensas como las de discapacidad intelectual de cualquier edad.

Que debe llenar para postularse al subsidio Familiar (SUF)

Debes consignar estos requerimientos:

Dirigirse al municipio donde reside actualmente

Certificado de nacimiento del menor de edad

del menor de edad Fotocopia de carnet del Control del niño sano vigente o al día de aquellos menores de 6 años

Si son mayores a 6 años debe consignar certificado de alumno regular

Fotocopia de cedula de la madre en caso que desee tener el subsidio familiar maternal

caso que desee tener el Validar la condición de discapacidad intelectual a través de declaración COMPIN

Si la mujer está embarazada debe llevar el aval del quinto mes de gestación o de embarazo

Si es cuidador o guardador de niños debe acreditarse la calidad de este

La respuesta del subsidio será efectiva dentro de esa alcaldía o municipio

Cuando pagan el Subsidio Familiar (SUF) y montos

Ingresando al portal del IPS en línea puede adquirir o realizar la postulación de SUF en todo el año. Basta con ingresar al portal web del IPS para conocer las fechas de pago, beneficio que solo será vigente gasta el 31 de diciembre. Del respectivo año que el beneficiado cumpla la mayoría de edad o los 18 años.

Este subsidio familiar con carga familiar es dependiente si el beneficiado tiene alguna minusvalía es de $26.310 si tiene alguna discapacidad. Y de $13.155 si cuenta con carga familiar. ¿Sabías que una vez obtengas el SUF podrás acceder a gratuitas prestaciones? Bien sea prestaciones odontológicas médicas para casos de prevención y curación.

Cabe destacar, que tiene solo tres años de concesión y luego deberá reevaluarse su situación. Se puede extinguir este trámite sino cobra durante los 6 continuos meses o si adquiere otro beneficio. Así mismo, si se viola algún acuerdo o los requisitos preestablecidos de otorgamiento.

El SUF es incompatible con estos tópicos

No es compatible con beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares, también es incompatible con la pensión básica solidaria y con el subsidio de discapacidad mental.