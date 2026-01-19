Carro Lanza Aguas de Carabineros Humedece Viviendas en Concepción como Medida Preventiva ante Avance de Incendios

Personal de Carabineros desplegó un carro lanza aguas para saturar techos y fachadas en sectores residenciales, en una acción preventiva para crear una barrera de humedad ante la amenaza inminente de las llamas.

Este 19 de enero de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales que afecta a la Región del Biobío, Carabineros de Chile ejecutó una operación de protección civil inédita en sectores periféricos de Concepción. La institución utilizó un carro lanza aguas, equipamiento típico para el control de disturbios, con un nuevo propósito: humedecer masivamente viviendas para aumentar su resistencia al fuego. La medida, ordenada por el mando operativo de la zona, busca crear un cortafuegos húmedo que retarde o impida la ignición de las estructuras si las llamas alcanzan el área urbana.

Carro lanza aguas de Carabineros, diseñado para control de orden público, es reutilizado como herramienta de defensa contra incendios forestales. • Estrategia Preventiva: La acción se enmarca en un protocolo de protección de interfaz urbano-forestal, priorizando la humectación de viviendas antes de la llegada del frente de fuego.

La operación se desarrolló en localidades aledañas a Concepción que se encuentran bajo alerta roja debido a la rápida propagación de incendios en la precordillera y zonas boscosas. Autoridades de la ONEMI y de Conaf habían advertido sobre el alto riesgo de que el fuego, impulsado por vientos y altas temperaturas, alcanzara áreas pobladas.

El carro lanza aguas, con su capacidad de proyectar grandes volúmenes a presión y distancia, permitió cubrir extensas superficies de techumbres y paredes de material ligero en un tiempo reducido. Vecinos recibieron instrucciones de evacuar preventivamente mientras el personal uniformado ejecutaba el riego masivo.

Esta táctica complementa el trabajo de brigadas forestales y bomberos en el combate directo de las llamas. Expertos en gestión de desastres señalan que humedecer estructuras es una medida efectiva para elevar su punto de ignición, ganando minutos cruciales para la evacuación o la intervención de recursos de extinción.

“En escenarios de catástrofe, la adaptación de recursos disponibles es fundamental. El uso del carro lanza aguas para protección de viviendas es un ejemplo claro de innovación táctica en medio de la emergencia.”

La efectividad de esta medida dependerá de la evolución de los incendios y las condiciones meteorológicas. No obstante, marca un precedente en el uso de los recursos de Carabineros para labores de defensa civil frente a desastres naturales de gran escala, ampliando su rol más allá de la seguridad pública tradicional.