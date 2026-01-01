Boric arremetió contra el "estado de sitio de 240 días" propuesto por Kast
El expresidente Gabriel Boric se unió a las voces de oposición que han cuestionado la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast que crea un estado de excepció...
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En el marco de un juicio histórico, los abogados de Meta rechazaron este martes las acusaciones de 29 estados respecto a que la empresa buscó deliberadamente cr...
Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, compartió su pesar tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Estudiante...
Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, fue autocrítico tras la eliminación ante Estudiantes de La Plata en octavos de la Copa Libertadores y aseguró q...
La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, rompió el silencio tras la repentina muerte de la actriz para lanzar duras acusaciones contra la pareja de su hija,...
El periplo de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin en octavos de final tras caer por 0-3 ante Estudiantes de la Plata en la revancha...
Tras su gran fase de grupos y luego del 1-1 ante Estudiantes en La Plata, Universidad Católica se ilusionaba con avanzar a la fase de ocho mejores de la Copa Li...
La iniciativa que prohíbe las carreras de galgos y de cualquier raza en el territorio nacional fue aprobada por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones....
Desde fines de julio de 2025 lleva en marcha el Plan de Recuperación del Barrio Meiggs (REM) a cargo de la Municipalidad de Santiago junto a la Delegación Presi...
El Ejecutivo ingresó un requerimiento cuestionando el artículo 31 de la megarreforma, el que obliga a empresas de agua potable, electricidad y gas a reconectar ...
La exembajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en una demanda de tutela laboral a la cual tuvo acceso The Clinic, denuncia entre otras cosas que fue víctima...
Siguiendo la nueva tendencia de la industria, la empresa lanza esta semana la gama Stella Artois Pure Gold, sin gluten, con un 17% menos de calorías y menos gra...
La Municipalidad de Renca junto a un grupo de inversionistas privados de Chile y del extranjero, está trabajando en el proyecto de un recinto multipropósito par...
Si las cuotas pendientes no son regularizadas dentro del plazo establecido, desde septiembre se iniciará el proceso de cobro de la deuda, cuyo monto considerará...
El Ciudadano Por 80 votos a favor y 41 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos en ...
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El Ciudadano Por Roger D. Harris, Francisco Domínguez y María Páez Víctor «Nada es más fácil que ser idealista en nombre de los demás». Karl Marx, 1858. Bajo el...
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El Ciudadano Un destacado músico nacional sorprende con un espectáculo en el Teatro CA660 que fusiona su trayectoria con la banda Electrodomésticos, su carrera ...
El Ciudadano En la 26° Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) emitió una advertencia sanitaria ur...