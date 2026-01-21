El Gobierno Anuncia Medidas Tributarias y Administrativas para Familias Afectadas por Incendios Forestales

El Servicio de Impuestos Internos y el Registro Civil desplegarán una batería de facilidades, desde postergación de pagos hasta reposición gratuita de documentos. El Desconcierto analiza el impacto real de estas medidas en la economía familiar de los damnificados y el costo fiscal para el Estado.

En respuesta a la emergencia generada por los incendios forestales, las autoridades han activado protocolos de alivio económico para las familias afectadas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ofrecerá postergaciones y facilidades de pago para obligaciones tributarias, mientras que el Registro Civil gestionará la reposición expedita de documentos de identidad. Estas acciones, aunque urgentes, plantean interrogantes sobre su financiamiento y el plazo efectivo de implementación en medio de una temporada de desastres que tensiona las arcas fiscales.

• Facilidades Tributarias: El SII permitirá postergar el pago de impuestos de primera y segunda categoría, así como el IVA, para contribuyentes damnificados, con planes especiales a 24 y 36 meses.

El Registro Civil emitirá de forma gratuita y prioritaria cédulas de identidad, pasaportes y certificados de nacimiento o defunción destruidos en los siniestros.

Contexto y Desarrollo



La medida busca proporcionar liquidez inmediata a familias y pequeños empresarios que han visto destruidos sus activos y fuentes de ingreso. Para el SII, esto implica un diferimiento de recaudación que, aunque temporal, afecta el flujo de caja fiscal en un año donde los gastos de reconstrucción serán significativos.

Desde una perspectiva macroeconómica, el alivio tributario actúa como un estímulo focalizado. Sin embargo, analistas consultados por El Desconcierto advierten que su efectividad dependerá de la agilidad burocrática y de que no se condicione el acceso a otros beneficios estatales, como subsidios habitacionales.

Paralelamente, la reposición de documentos es crítica para reactivar la vida civil y económica. Sin identificación, los afectados no pueden acceder a cuentas bancarias, realizar trámites legales o postular a ayudas. La gratuidad de este proceso representa un costo directo para el Registro Civil, que deberá ser absorbido por su presupuesto anual.

“En contextos de desastre, la política fiscal debe ser ágil y no punitiva. Estas postergaciones no son un regalo, son una necesidad para evitar una crisis de liquidez que profundice la recesión local”, señaló un economista especializado en gestión de desastres.

El éxito de estas medidas se medirá en las próximas semanas. La clave estará en la coordinación entre servicios y en la comunicación clara a los damnificados. Un despliegue lento o confuso podría diluir el impacto del alivio, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad financiera prolongada, justo cuando necesitan recuperar estabilidad.