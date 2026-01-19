El Regreso de Primer Plano: La Farándula Recupera Su Trono en la Televisión Chilena

Tras años de ausencia, el icónico programa de crónica roja confirma su fecha de reestreno en Chilevisión, marcando un hito en el regreso de la farándula al horario estelar con una estrategia multiplataforma.

La televisión chilena prepara un movimiento estratégico con el retorno de uno de sus formatos más emblemáticos y polémicos. Primer Plano, el espacio que durante años definió la cobertura de la farándula nacional e internacional, regresa a la pantalla de Chilevisión este domingo 8 de diciembre a las 22:30 horas. Bajo la conducción del experimentado Julio César Rodríguez, el programa no solo busca recuperar su audiencia histórica, sino que capitalizar un nicho que, en la era digital, ha migrado a redes sociales y plataformas independientes. Su reaparición en horario prime —tras el noticiero central— señala una apuesta clara del canal por un contenido de alto engagement y conversación social.

CLAVES DEL ARCHIVO

• Fecha y Hora de Estreno: Domingo 8 de diciembre, 22:30 hrs., en slot estelar de Chilevisión .

Domingo 8 de diciembre, 22:30 hrs., en slot estelar de . • Estrategia Multiplataforma: Emisión simultánea en señal abierta y todas las plataformas digitales del canal.

Contexto y Desarrollo



El anuncio del regreso, confirmado a inicios de diciembre, activó de inmediato las expectativas en un segmento de audiencia fiel y altamente participativo. La farándula, como género, ha experimentado una transformación radical: de ser un dominio exclusivo de la TV abierta, pasó a fragmentarse en decenas de perfiles en Instagram, YouTube y TikTok.

La vuelta de Primer Plano representa una contraofensiva televisiva. No se trata solo de revivir un formato, sino de reconquistar la agenda y la autoridad narrativa sobre los casos mediáticos. La promesa de un panel “que hará temblar a los famosos” sugiere una línea editorial agresiva, diseñada para generar titulares y disputar la atención en un ecosistema mediático sobresaturado.

“La farándula se tomará el estelar de Chilevisión. Este domingo 8 de diciembre, con la conducción de Julio César Rodríguez, el programa ya tiene confirmada su fecha de reestreno.”

El éxito de esta operación de rescate televisivo no se medirá únicamente en rating tradicional. El verdadero KPI será su capacidad para generar tendencia en redes sociales, convertir cada emisión en un evento comentado y, en definitiva, demostrar que la televisión lineal aún tiene un rol central en la construcción de fenómenos culturales masivos. El domingo 8 de diciembre no es solo una fecha de estreno; es el día en que la TV chilena pone a prueba su relevancia en la era del contenido on-demand.