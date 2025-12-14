La Reina refuerza la seguridad con tecnología avanzada para el verano

Plan de Seguridad Municipal en la Reina para la Navidad y el Verano de 2026: En un esfuerzo por mejorar la seguridad durante las festividades navideñas y el verano, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, ha lanzado un ambicioso plan que integra tecnología de vanguardia. Este plan se centra en la prevención de delitos durante el período en que las ausencias de los residentes son más frecuentes.

Innovación tecnológica para un entorno más seguro

La iniciativa incluye la implementación de 35 cámaras corporales para los inspectores municipales, permitiendo una transmisión en vivo de sus actividades, y asegurando una respuesta más rápida en situaciones críticas. Este enfoque no solo busca disuadir actividades ilícitas sino también generar un entorno de mayor seguridad para los vecinos.

Televigilancia inteligente en acción

Además, el plan piloto contempla el uso de cuatro cámaras de televigilancia inteligente, capaces de detectar señales de alerta en tiempo real. Estas cámaras son parte de un sistema más amplio que busca integrar métricas avanzadas para la previsión y gestión de emergencias en espacios públicos.

Protección extendida para los hogares

Con el Programa Casa Protegida, los vecinos que se ausenten podrán recibir notificaciones sobre el estado de sus hogares, ofreciendo tranquilidad durante sus ausencias. Este servicio es parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la vigilancia y seguridad en las zonas de mayor afluencia de público.

El respaldo de la nueva legislación

La reciente aprobación de la Ley de Seguridad Municipal proporciona a las autoridades locales mayores facultades para fiscalizar el comercio ilegal y realizar controles vehiculares, siempre en colaboración con Carabineros. Palacios subrayó la importancia de esta ley para mejorar las capacidades de respuesta ante situaciones delictivas.

El futuro de la seguridad urbana

El alcalde Palacios expresó su esperanza de que en el futuro se pueda utilizar información privilegiada de manera más efectiva, integrando inteligencia artificial y reconocimiento facial. Esto permitiría una identificación más rápida de personas buscadas por la ley, mejorando así la eficacia de las operaciones de seguridad.

El Panorama General

El uso de tecnología avanzada en la seguridad urbana es un paso significativo hacia la modernización de las estrategias de prevención de delitos. Este enfoque no solo busca proteger a los ciudadanos, sino también optimizar los recursos disponibles para enfrentar de manera más efectiva los desafíos del futuro.

