Mercado Colores de Yungay II: Una Inyección de Vida y Color en el Corazón del Barrio Patrimonial

Este sábado, el histórico Barrio Yungay se transforma en un epicentro de cultura y emprendimiento con la segunda edición de su mercado, reuniendo a más de 100 creadores locales en una jornada gratuita que celebra la identidad del “Roto Chileno”.

El aire del Barrio Yungay, cargado de historia y arquitectura patrimonial, se prepara para vibrar con un pulso distinto este sábado 24 de enero. A partir del mediodía, las calles Maipú, Libertad, Esperanza y Compañía dejarán atrás su ritmo habitual para acoger la segunda edición del Mercado Colores de Yungay, una iniciativa que busca mucho más que una simple feria. Se trata de una intervención cultural que busca reactivar el espacio público, tejer comunidad y poner en valor el trabajo de los emprendedores locales, enmarcándose en las celebraciones del mes que homenajea la figura del Roto Chileno, símbolo de esfuerzo y resiliencia popular.

Expediente Relacionado Vientos Catapultan Incendios en el Biobío: El Fenómeno Meteorológico que Desafía el Combate

CLAVES DEL ARCHIVO

• Fecha y Horario: Sábado 24 de enero, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas. Entrada completamente gratuita.

Sábado 24 de enero, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas. Entrada completamente gratuita. • Ubicación y Alcance: Se desplegará en el cuadrante comprendido entre las calles Maipú, Libertad, Esperanza y Compañía, en el corazón del Barrio Yungay, convocando a más de un centenar de expositores.

Contexto y Desarrollo



La propuesta del Mercado Colores de Yungay II es una apuesta integral por la experiencia vecinal. No se limita a la exhibición y venta de productos artesanales y de diseño, sino que construye una atmósfera festiva a través de una parrilla diversa de actividades. La música en vivo, las presentaciones de baile, los sets de DJs y la inusual inclusión de una “feria vikinga” prometen crear un mosaico sonoro y visual único.

La organización ha puesto especial énfasis en el carácter familiar del evento. Junto a los puestos de food trucks y emprendimientos, se han dispuesto talleres y una amplia gama de juegos destinados a los niños, buscando que la jornada sea un punto de encuentro intergeneracional. Esta dimensión lúdica y formativa refuerza el objetivo de apropiación del espacio público, transformando las calles en una extensión del living familiar.

El evento cuenta con el respaldo de entidades como la Corporación Cultural del Barrio Yungay y el Gobierno Regional de Santiago, evidenciando un esfuerzo conjunto entre la sociedad civil organizada y las instituciones públicas por dinamizar la vida cultural de los barrios patrimoniales. La promoción a través de redes sociales (@distritoyungay, @mercadocoloresdeyungay) actúa como el canal principal para anunciar a los artistas confirmados y mantener el vínculo con la comunidad.

“El Mercado Colores de Yungay no es solo una feria; es la reivindicación de la calle como un lugar para el encuentro, el color y la economía creativa local. Es devolverle al barrio su condición de plaza pública viva.”

Más allá de la jornada del sábado, este mercado representa un síntoma de una tendencia mayor: la búsqueda de reconexión comunitaria y el apoyo al comercio de proximidad en entornos urbanos con identidad propia. El éxito de esta segunda edición podría consolidar no solo un evento periódico, sino un modelo replicable de activación cultural que otros barrios de Santiago podrían observar e inspirarse, demostrando que la vitalidad de una ciudad se mide, también, por la vida que late en sus esquinas más históricas.