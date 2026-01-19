Ministro Cordero Califica Incendios Como Evento Extremo y Entrega Balance Oficial de Víctimas y Daños

El titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, presentó en el Senapred las cifras oficiales de fallecidos, damnificados y zonas afectadas, definiendo la catástrofe como un “evento extremo incendios” que demanda una respuesta estatal sin precedentes.

En una declaración de alto impacto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se presentó este jueves en la sede del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para entregar el primer balance oficial y consolidado de la emergencia forestal que azota al país. La evaluación, marcada por un tono de gravedad técnica, no solo cuantificó el daño humano y material, sino que estableció un marco conceptual clave: Chile enfrenta un “evento extremo”, una categorización que implica fenómenos de escala, intensidad y simultaneidad que tensionan al máximo la capacidad operativa del Estado.

• Marco Oficial: La autoridad calificó la crisis como un “evento extremo”, terminología técnica que activa protocolos de respuesta de máxima complejidad y coordinación interagencial.

La comparecencia en el Senapred no fue casual. Este organismo es el centro neurálgico del comando unificado en desastres, y desde allí se coordina la inteligencia logística, aérea y terrestre. La decisión de Cordero de dar la cara en ese escenario subraya la intención de proyectar un mando centralizado y basado en datos duros, en contraste con la fragmentación informativa inicial.

El concepto de “evento extremo” trasciende lo retórico. En jerga de gestión de riesgos, describe una situación donde múltiples focos de incendio, alimentados por una combinación de ola de calor, vientos intensos y sequía estructural, superan la capacidad de contención local y requieren una movilización nacional e incluso internacional de recursos. Esta definición sienta las bases para justificar y desplegar medidas excepcionales.

“Estamos en presencia de un evento extremo. Nuestra respuesta debe estar a la altura de esa categoría, con toda la capacidad del Estado desplegada y una coordinación que no admita fallas.”

El camino que se abre ahora es de gestión crítica y rendición de cuentas técnica. El balance presentado es la línea base sobre la que se medirá la eficacia de la respuesta en las próximas 72 horas, ventana crucial para el control de los focos activos. La proyección apunta a una fase extendida de emergencia, donde la logística para los damnificados y la prevención de nuevos incendios serán los siguientes tests de estrés para el sistema de protección civil.