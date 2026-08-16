1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió el regreso del tradicional cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía, iniciativa levantada por el mismo municipio luego de que se dejara de realizar desde el año 2019.
El jefe comunal sostuvo que la medida está dentro del plan que busca incentivar el turismo en la comuna y que además, tomaron las medidas necesarias para “no provocar daño auditivo a nadie”.
En esa misma línea agregó que “el costo es mínimo” y que no interfiere en el presupuesto destinado a otros espacios. Finalmente aseguró que con el regreso de esta actividad lo que busca “recuperar tradiciones” para que Santiago pueda vivir del turismo.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.