El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió el regreso del tradicional cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía, iniciativa levantada por el mismo municipio luego de que se dejara de realizar desde el año 2019.

El jefe comunal sostuvo que la medida está dentro del plan que busca incentivar el turismo en la comuna y que además, tomaron las medidas necesarias para “no provocar daño auditivo a nadie”.

En esa misma línea agregó que “el costo es mínimo” y que no interfiere en el presupuesto destinado a otros espacios. Finalmente aseguró que con el regreso de esta actividad lo que busca “recuperar tradiciones” para que Santiago pueda vivir del turismo.