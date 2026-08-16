🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

&#8220;El costo es mínimo&#8221;: Desbordes defiende el regreso del cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió el regreso del tradicional cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía, iniciativa levantada por el mismo munic...

📅 28 ago a las 13:43 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: The Clinic
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
&#8220;El costo es mínimo&#8221;: Desbordes defiende el regreso del cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía
📌 QUÉ PASÓ

&#8220;El costo es mínimo&#8221;: Desbordes defiende el regreso del cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por The Clinic.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:43 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Sociedad
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria The Clinic
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió el regreso del tradicional cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía, iniciativa levantada por el mismo municipio luego de que se dejara de realizar desde el año 2019.

El jefe comunal sostuvo que la medida está dentro del plan que busca incentivar el turismo en la comuna y que además, tomaron las medidas necesarias para “no provocar daño auditivo a nadie”.

En esa misma línea agregó que “el costo es mínimo” y que no interfiere en el presupuesto destinado a otros espacios. Finalmente aseguró que con el regreso de esta actividad lo que busca “recuperar tradiciones” para que Santiago pueda vivir del turismo.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Sociedad, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de The Clinic y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: The Clinic
Ver en The Clinic ↗

Noticias Relacionadas

"Pokémon" vuelve al stop-motion con "Sirfetch'd y Pichu": Llega a Disney+
Nacional

"Pokémon" vuelve al stop-motion con "Sirfetch'd y Pichu": Llega a Disney+

📅 28 ago
Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"
Deportes

Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"

📅 28 ago
Julián Alvarez volvió a entrenarse en Atlético de Madrid tras su indisposición
Nacional

Julián Alvarez volvió a entrenarse en Atlético de Madrid tras su indisposición

📅 28 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF