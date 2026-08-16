El pasado 3 de agosto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el cobro de las garantías presentadas por WOM en el marco del proyecto Fibra Óptic...

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“Sorprende que esta resolución se haya dictado sin que fuera oído WOM”: Empresa responde a Subtel tras cuestionamientos por proyecto de Fibra Óptica

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El pasado 3 de agosto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el cobro de las garantías presentadas por WOM en el marco del proyecto Fibra Óptica Nacional (FON), por un monto de US$13,9 millones, tras detectar incumplimientos graves en cinco macrozonas. Según lo expuesto hoy ante el Senado, la autoridad también analiza exigir a WOM hasta tres veces el monto de los $52 mil millones recibidos en subsidios, dependiendo de los incumplimientos acreditados.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.