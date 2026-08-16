Desde su llegada a la Central de Seguridad de la Municipalidad de Huechuraba, en julio de 2026, dos funcionarias denuncian haber recibido constantes mensajes de...

Espacio Publicitario Oficial

“Me gustaría haberte visto desnuda”: Las denuncias por Ley Karin contra excarabinero cuando era jefe de Central de Seguridad de Huechuraba

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Desde su llegada a la Central de Seguridad de la Municipalidad de Huechuraba, en julio de 2026, dos funcionarias denuncian haber recibido constantes mensajes de acoso y reiteradas llamadas por parte del jefe operativo. Consultados por The Clinic, tanto el municipio como la empresa a cargo de los servicios de seguridad confirmaron que el funcionario fue desvinculado tras conocerse los hechos.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.