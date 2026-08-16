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"Operación Pandora": A prisión otros dos imputados por explotación sexual infantil

El Juzgado de Garantía de Osorno impuso prisión preventiva a dos nuevos detenidos en el marco de la "Operación Pandora", indagatoria que busca desarticular una ...

📅 29 ago a las 13:46 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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"Operación Pandora": A prisión otros dos imputados por explotación sexual infantil
📌 QUÉ PASÓ

"Operación Pandora": A prisión otros dos imputados por explotación sexual infantil

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:46 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El Juzgado de Garantía de Osorno impuso prisión preventiva a dos nuevos detenidos en el marco de la "Operación Pandora", indagatoria que busca desarticular una red de explotación sexual infantil en la Región de Los Lagos y y que ya tenía a otros nueve arrestados esta semana.

Ambos imputados son de nacionalidad chilena, tienen 42 y 52 años de edad, y fueron aprehendidos por detectives de la Brigada de Delitos Sexuales (Bridesex) de la Policía de Investigaciones tras mantener órdenes judiciales pendientes.

El subprefecto Cristián Calquín, jefe de la Bridesex, precisó que ambos sujetos fueron detenidos por los delitos de "promover o facilitar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes".

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, mientras se seguirá recopilando evidencia del caso.

Con esto, la cifra asciende a un total de 11 implicados, de los que la mayoría se encuentra en prisión preventiva. Una mujer embarazada está cumpliendo arresto domiciliario total.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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