"Operación Pandora": A prisión otros dos imputados por explotación sexual infantil

El Juzgado de Garantía de Osorno impuso prisión preventiva a dos nuevos detenidos en el marco de la "Operación Pandora", indagatoria que busca desarticular una red de explotación sexual infantil en la Región de Los Lagos y y que ya tenía a otros nueve arrestados esta semana.

Ambos imputados son de nacionalidad chilena, tienen 42 y 52 años de edad, y fueron aprehendidos por detectives de la Brigada de Delitos Sexuales (Bridesex) de la Policía de Investigaciones tras mantener órdenes judiciales pendientes.

El subprefecto Cristián Calquín, jefe de la Bridesex, precisó que ambos sujetos fueron detenidos por los delitos de "promover o facilitar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes".

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, mientras se seguirá recopilando evidencia del caso.

Con esto, la cifra asciende a un total de 11 implicados, de los que la mayoría se encuentra en prisión preventiva. Una mujer embarazada está cumpliendo arresto domiciliario total.