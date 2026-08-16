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"Pesadilla" Gómez cree que la UC aún puede pelear el título: "Todos confiamos"

Martín Gómez, delantero de Universidad Católica, repasó el valioso triunfo obtenido ante Coquimbo Unido en su duelo pendiente por Liga de Primera y analizó las ...

📅 28 ago a las 13:53 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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"Pesadilla" Gómez cree que la UC aún puede pelear el título: "Todos confiamos"
📌 QUÉ PASÓ

"Pesadilla" Gómez cree que la UC aún puede pelear el título: "Todos confiamos"

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:53 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Martín Gómez, delantero de Universidad Católica, repasó el valioso triunfo obtenido ante Coquimbo Unido en su duelo pendiente por Liga de Primera y analizó las posibilidades que tiene su escuadra de pelear el título pese a la diferencia de 16 puntos con Colo Colo.

En la conferencia previa al duelo con O'Higgins en el Claro Arena de este lunes, el "pesadilla" comentó: "Todos confiamos y mientras matemáticamente se pueda, cada uno confía en que los resultados acompañen, es lo que todos queremos".

"Lo nuestro es ir partido a partido. Obviamente nosotros lo que más queremos es ganar y tratar de descontar. Hay que seguir ganando y tratar de conseguir victorias y lo más puntos que podamos", precisó el atacante del equipo que marcha tercero con 33 puntos en la tabla.

Respecto a su gol frente al cuadro "pirata", Gómez reveló que: "'Fer' (Zampedri) siempre me aconseja. Incluso apenas entré, me habló. Estaba superfeliz de que hubiera hecho el gol y eso se ve en el grupo, que son buena gente".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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