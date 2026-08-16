¿Qué hacer con los migrantes? Depende

El Ciudadano

Por Marcos Roitman Rosenmann “Son negros subsaharianos”. Así, destilando racismo, las autoridades alauitas y los habitantes de Castillejos, última posesión marroquí adjetivan a quienes trataron de entrar en la España africana ceutí.

Se dice, provienen de Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Camerún o Ghana. Para ellos, Tánger no es opción. Por Algeciras entra ...

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