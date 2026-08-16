El Ciudadano

En entrevista con el canal CNN Chile, el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, informó el envío de un oficio al Ministerio del Interior, donde pide investigar las decisiones tomadas por algunas autoridades regionales durante las intensas lluvias que cayeron en la zona.

En específico, la autoridad regional se refirió a la falta de alertas ...

La entrada «Se puso en riesgo la vida de las personas»: Gobernador de Tarapacá asegura que alertas de evacuación se emitieron «muy tarde» y pide investigar decisiones de Senapred y la Delegación Presidencial se publicó primero en El Ciudadano.