(VIDEO) Alerta por posible impacto en napas subterráneas de la Región de Coquimbo

El Ciudadano

La detección de altas concentraciones de metales pesados en el estero Quilmenco tras un derrame minero amenaza las reservas de agua potable en la Región de Coquimbo. Las mediciones realizadas por la DGA revelan una preocupación seria para las comunidades afectadas.

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