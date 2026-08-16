El Ciudadano

Una masiva huelga protagonizada por miles de profesionales de la salud en Paraguay reclama mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas, afectando la operatividad de más de 1.500 centros de la red pública.

La movilización denuncia la saturación del sistema y el deterioro infraestructural, mientras pone de manifiesto la deuda del Estado con proveedores de insumos ...

La entrada (VIDEO) Crisis sanitaria en Paraguay: Huelga nacional de médicos paraliza hospitales públicos se publicó primero en El Ciudadano.