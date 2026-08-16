(VIDEO) Entrega de carta al Presidente José Antonio Kast: Consigna «No a los indultos» a 53 años del golpe civil-militar

El Ciudadano

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna entregaron una carta al presidente, exigiendo verdad, justicia y memoria a 53 años del golpe civil-militar y denunciando retrasos en el Plan Nacional de Búsqueda por restricciones presupuestarias.

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