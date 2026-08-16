(VIDEO) Expectativas cumplidas o reformas pendientes: Jorge Sharp analiza el balance político de Gabriel Boric 🇨🇱

El Ciudadano

Jorge Sharp, exalcalde de Valparaíso, examina los logros y desafíos del gobierno de Gabriel Boric, destacando avances como Copago Cero y el Royalty Minero. Sin embargo, enfatiza que el mandato de transformar estructuras neoliberales sigue sin cumplirse plenamente, dejando en debate la necesidad de profundas transformaciones en el país.

La reflexión señala que la lucha ...

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