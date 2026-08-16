Antofagasta goleó a Copiapó y presiona en el podio del Ascenso

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
Deportes Antofagasta goleó por 0-4 a Deportes Copiapó en el Estadio "Luis Valenzuela" y mantuvo la presión en el podio del Ascenso.
El conjunto puma celebró con goles de Diego Rojas (26'), Sebastián Leyton (62' y 66') y Brayan Hurtado (86'), y quedó tercero en la tabla, con 37 puntos, a cuatro del líder Santiago Wanderers.
Copiapó, en cambio, sumó su segunda derrota al hilo y está décimo, con 30 positivos.
En la próxima fecha, Copiapó visitará a San Marcos de Arica y Antofagasta recibirá a Deportes Recoleta.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.