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Boric arremetió contra el "estado de sitio de 240 días" propuesto por Kast

El expresidente Gabriel Boric se unió a las voces de oposición que han cuestionado la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast que crea un estado de excepció...

📅 18 ago a las 23:06 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Boric arremetió contra el "estado de sitio de 240 días" propuesto por Kast
📌 QUÉ PASÓ

Boric arremetió contra el "estado de sitio de 240 días" propuesto por Kast

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 23:06 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El expresidente Gabriel Boric se unió a las voces de oposición que han cuestionado la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast que crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública, y lo calificó como "un estado de sitio de 240 días".

Según la reforma ingresada este lunes, la medida sería aplicable ante una "calamidad y amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad", y el Ejecutivo podría extenderla por hasta ocho meses antes de requerir la aprobación del Congreso.

Este nuevo estado de excepción otorgaría facultades para suspender libertades de locomoción y de reunión, y así también para interceptar, abrir o registrar comunicaciones.

Desde Punta Arenas, el exmandatario reflexionó: "Quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar siempre, con quien sea el Gobierno, para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras".

En ese sentido, "espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena", cerró el expresidente.

Los diputados opositores Raúl Soto (PPD) y Raúl Leiva (PS) han alertado que esta idea es un primer paso hacia una "democracia iliberal", mientras que en el oficialismo, el senador Matías Walker (Demócratas) tildó la propuesta como "una locura".

En tanto, el Presidente Kast descartó que exista un afán autoritario detrás de la iniciativa: "Algunos podrán molestarse —y es legítimo— cuando uno plantea un estado de emergencia como el que estamos planteando ahora, pero lo que planteamos es un debate parlamentario.

Por eso es tan importante cuidar los dichos y no caricaturizar".

En paralelo, la Sala de la Cámara Alta acordó que la reforma de seguridad sea vista por las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa, aunque en esta última solo se analizará un aspecto relacionado con las Fuerzas Armadas.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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