Brasil no debe renunciar a sus minerales críticos

El Ciudadano

Por Vijay Prashad En Minaçu, en la parte norte del estado brasileño de Goiás, el paisaje lleva las cicatrices de una antigua fiebre minera. Durante décadas, la localidad dependió de la mina de asbesto de Cana Brava, cuya prosperidad fue inseparable de enfermedades letales y una larga historia de daño ambiental.

Ahora, Minaçu ha sido ...

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