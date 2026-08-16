Cerimedo, Kast, las granjas de bots y la subjetividad neoliberal

El Ciudadano

Por Ricardo Balladares C. Hace unos días, la detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo sacudió los cimientos de la política latinoamericana. Si bien nadie tenía duda de la manipulación cognitiva en procesos electorales, tampoco teníamos pruebas.

Pero hoy eso se terminó. No solo por la gravedad de los cargos que se le ...

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