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China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos

China defendió la transparencia de la información difundida acerca de la devastadora riada que golpeó la semana pasada la frontera entre Nepal y el Tíbet, en re...

📅 31 ago a las 23:59 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos
📌 QUÉ PASÓ

China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 23:59 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

China defendió la transparencia de la información difundida acerca de la devastadora riada que golpeó la semana pasada la frontera entre Nepal y el Tíbet, en respuesta a las acusaciones de censura y desinformación sobre la catástrofe en las redes sociales del país.

"La información de China se publica de manera abierta, transparente y oportuna", manifestó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun, quien agregó que "difamar maliciosamente y especular" con el desastre "no encontrará apoyo".

El vocero reaccionó de esta forma a una pregunta sobre la posible retirada de vídeos que muestran la destrucción del paso fronterizo de Gyirong y sobre acusaciones, atribuidas a grupos tibetanos en el extranjero, de que las autoridades estarían infravalorando las cifras de muertos y desaparecidos.

El vocero no respondió específicamente a si las autoridades habían ordenado retirar esas imágenes ni aportó datos adicionales para responder a las dudas planteadas sobre el balance de víctimas.

EFE comprobó este domingo que la grabación completa de una cámara de seguridad que muestra cómo la riada arrasa el complejo fronterizo no aparecía en búsquedas realizadas en Douyin, equivalente chino de TikTok, Xiaohongshu, similar a Instagram, y WeChat, una aplicación similar a Whatsapp, aunque sí podían encontrarse fragmentos, reconstrucciones animadas e imágenes de la devastación.

La ausencia de la grabación completa no permite determinar si fue retirada por las plataformas o si sus sistemas de moderación y recomendación dificultan localizarla.

Las declaraciones de Guo se producen después de que las autoridades chinas sancionaran administrativamente a un internauta por publicar cifras de víctimas que la Policía consideró falsas y sometieran a otro a una "amonestación educativa" por difundir una explicación sobre el origen de la riada calificada de incorrecta por las autoridades.

China mantiene un estricto control sobre la información difundida durante emergencias y la legislación del país otorga a los organismos oficiales un papel prioritario como fuente, mientras plataformas como Weibo -similar a X-, Douyin o Xiaohongshu están sometidas a una intensa supervisión de contenidos.

Las autoridades nepalíes elevaron este lunes a 903 el número de muertos y a 4.247 el de desaparecidos, mientras que la suma de los últimos balances separados de Nepal y China deja 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar a ambos lados de la frontera.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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