China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos

China defendió la transparencia de la información difundida acerca de la devastadora riada que golpeó la semana pasada la frontera entre Nepal y el Tíbet, en respuesta a las acusaciones de censura y desinformación sobre la catástrofe en las redes sociales del país.

"La información de China se publica de manera abierta, transparente y oportuna", manifestó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun, quien agregó que "difamar maliciosamente y especular" con el desastre "no encontrará apoyo".

El vocero reaccionó de esta forma a una pregunta sobre la posible retirada de vídeos que muestran la destrucción del paso fronterizo de Gyirong y sobre acusaciones, atribuidas a grupos tibetanos en el extranjero, de que las autoridades estarían infravalorando las cifras de muertos y desaparecidos.

El vocero no respondió específicamente a si las autoridades habían ordenado retirar esas imágenes ni aportó datos adicionales para responder a las dudas planteadas sobre el balance de víctimas.

EFE comprobó este domingo que la grabación completa de una cámara de seguridad que muestra cómo la riada arrasa el complejo fronterizo no aparecía en búsquedas realizadas en Douyin, equivalente chino de TikTok, Xiaohongshu, similar a Instagram, y WeChat, una aplicación similar a Whatsapp, aunque sí podían encontrarse fragmentos, reconstrucciones animadas e imágenes de la devastación.

La ausencia de la grabación completa no permite determinar si fue retirada por las plataformas o si sus sistemas de moderación y recomendación dificultan localizarla.

Las declaraciones de Guo se producen después de que las autoridades chinas sancionaran administrativamente a un internauta por publicar cifras de víctimas que la Policía consideró falsas y sometieran a otro a una "amonestación educativa" por difundir una explicación sobre el origen de la riada calificada de incorrecta por las autoridades.

China mantiene un estricto control sobre la información difundida durante emergencias y la legislación del país otorga a los organismos oficiales un papel prioritario como fuente, mientras plataformas como Weibo -similar a X-, Douyin o Xiaohongshu están sometidas a una intensa supervisión de contenidos.

Las autoridades nepalíes elevaron este lunes a 903 el número de muertos y a 4.247 el de desaparecidos, mientras que la suma de los últimos balances separados de Nepal y China deja 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar a ambos lados de la frontera.