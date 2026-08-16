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Claro explicó salida de Buljubasich: Queremos prepararnos bien para la próxima ventana de contrataciones

Matías Claro, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, explicó la salida de José María Buljubasich, quien tras 16 añ...

📅 25 ago a las 13:23 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Claro explicó salida de Buljubasich: Queremos prepararnos bien para la próxima ventana de contrataciones
📌 QUÉ PASÓ

Claro explicó salida de Buljubasich: Queremos prepararnos bien para la próxima ventana de contrataciones

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:23 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Matías Claro, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, explicó la salida de José María Buljubasich, quien tras 16 años dejó de ser este martes el gerente técnico deportivo del club luego de un exitoso trabajo donde el club sumó 12 títulos, siete de ellos de Primera División.

Pese a que el directivo reconoció que una modificación de tal magnitud no estaba contemplada de forma inmediata, explicó que la urgencia de planificar con tiempo los futuros periodos de transferencias aceleró las gestiones.

"No estaba dentro de las planificaciones cambios tan importantes como este. Lo que sí en la planificación es trabajar y potenciar el proyecto deportivo y prepararnos para la ventana de contrataciones.

Eso adelantó las decisiones del directorio", señaló Claro.

En esa misma línea, el timonel cruzado argumentó que la decisión responde a la necesidad de otorgarle tiempo de trabajo al profesional que asuma la vacante que dejó el "Tati": "Necesitábamos hacer un recambio en el área deportiva y necesitábamos el tiempo para buscar una persona que tenga el margen necesario para trabajar en la próxima ventana de contrataciones, teniendo una vara alta como la que deja el Tati".

Además, Claro enfatizó que la institución ya venía implementando mejoras internas y que el objetivo final es conformar un plantel cada vez más competitivo para los próximos desafíos.

"Nosotros ya veníamos potenciando el área deportiva y la verdad es que el momento era ahora para tener el tiempo necesario para hacer un trabajo serio y tener un mejor plantel", concluyó.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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