Claro explicó salida de Buljubasich: Queremos prepararnos bien para la próxima ventana de contrataciones

Matías Claro, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, explicó la salida de José María Buljubasich, quien tras 16 años dejó de ser este martes el gerente técnico deportivo del club luego de un exitoso trabajo donde el club sumó 12 títulos, siete de ellos de Primera División.

Pese a que el directivo reconoció que una modificación de tal magnitud no estaba contemplada de forma inmediata, explicó que la urgencia de planificar con tiempo los futuros periodos de transferencias aceleró las gestiones.

"No estaba dentro de las planificaciones cambios tan importantes como este. Lo que sí en la planificación es trabajar y potenciar el proyecto deportivo y prepararnos para la ventana de contrataciones.

Eso adelantó las decisiones del directorio", señaló Claro.

En esa misma línea, el timonel cruzado argumentó que la decisión responde a la necesidad de otorgarle tiempo de trabajo al profesional que asuma la vacante que dejó el "Tati": "Necesitábamos hacer un recambio en el área deportiva y necesitábamos el tiempo para buscar una persona que tenga el margen necesario para trabajar en la próxima ventana de contrataciones, teniendo una vara alta como la que deja el Tati".

Además, Claro enfatizó que la institución ya venía implementando mejoras internas y que el objetivo final es conformar un plantel cada vez más competitivo para los próximos desafíos.

"Nosotros ya veníamos potenciando el área deportiva y la verdad es que el momento era ahora para tener el tiempo necesario para hacer un trabajo serio y tener un mejor plantel", concluyó.