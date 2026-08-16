Emanación de gas pimienta en liceo de Estación Central: al menos dos menores afectados

Voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia acudieron a una alerta registrada en el Liceo Comercial B-72, ubicado en Avenida 5 de Abril con Las Magnolias, e...

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1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia acudieron a una alerta registrada en el Liceo Comercial B-72, ubicado en Avenida 5 de Abril con Las Magnolias, en la comuna de Estación Central, debido a una emanación de gas pimienta. De manera preliminar, el incidente ha dejado a lo menos a dos menores de edad con complicaciones respiratorias, por lo que se solicitó la presencia de dos ambulancias para brindarles atención médica avanzada.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.