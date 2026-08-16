En el banquillo de los acusados, Meta negó haber buscado la adicción infantil a Facebook e Instagram

En el marco de un juicio histórico, los abogados de Meta rechazaron este martes las acusaciones de 29 estados respecto a que la empresa buscó deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en Facebook e Instagram.

El proceso, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland, California, supone el mayor reto legal contra la tecnológica por "enganchar" a los usuarios menores de edad, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, e incluso, en los casos más graves, la muerte.

La tecnológica también enfrenta acusaciones de infringir la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente datos personales de los menores, y los demandantes exigen lograr cambios profundos en la operación de dichas aplicaciones.

Paul Schmidt, abogado de Meta, "discrepa rotundamente" de las acusaciones y pidió al jurado mantener "la mente abierta".

Defendió además el trabajo realizado por la compañía para ayudar a mejorar el bienestar del 20 por ciento de los adolescentes que -según una encuesta de la tecnológica-, aseguran sentirse peor cuando usan Instagram.

También destacó los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años. En los últimos tres meses, la empresa eliminó 600 mil cuentas de usuarios no permitidos.

La presión de los demandantes

Los abogados de Meta tienen una labor cuesta arriba para convencer al jurado de ocho personas que dará recomendaciones a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien finalmente dará el veredicto final.

La fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, asumió este martes la vocería del equipo legal de los demandantes y aseguró que la tecnológica fundada por Mark Zuckerberg "ocultó la verdad"

"Cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios", planteó O'Neill.

Durante esta jornada dio su testimonio Arturo Bejar, exempleado de Meta, que aseguró haber alertado a altos funcionarios de la compañía sobre "los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado" Instagram, y que se podían evitar.

Los demandantes arreciaron la presión en el mediático juicio con la presencia de varios de ellos en la sala, como los de California, Rob Bonta; de Colorado, Phil Weiser; y de Nueva Jersey, Jennifer Davenport.

En una conferencia de prensa al terminar la audiencia, Bonta dijo que buscan "modificar" las prácticas empresariales de cara al futuro; entre ellas, "que dejen de mentir y de engañar al público", así como cambios en las funciones de las plataformas que propician comportamientos obsesivos, excesivos y compulsivos de los que Meta "es consciente".

"Aspiramos a modificar dichas prácticas y, por supuesto, si nuestro caso prospera —y confiamos en que así será—, existe la posibilidad de que Meta deba realizar pagos en concepto de sanciones civiles, devolución de beneficios ilícitos y restitución", dijo Bonta, aunque sin dar estimaciones sobre el monto.

Los fiscales subrayaron que el litigio hace parte de un proceso más amplio que incluye a otros gigantes tecnológicos como Google, TikTok y Snap.

Meta también tuvo que enfrentar este martes la presencia de padres que la han demandado por daños a sus hijos, a las afueras de la corte.

La compañía afronta un proceso de unas cuatro a seis semanas, durante el cual se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.