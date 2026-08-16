Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"

En el marco del arribo a Chile de dos imputados clave en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda —extraditados desde Estados Unidos y Colombia—, el fiscal a cargo de la causa, Héctor Barros, reforzó este viernes la tesis del móvil político tras el homicidio y apuntó directamente al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como el articulador de la operación ejecutada en febrero de 2024 por la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua.

Previo al inicio de la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur descartó que el rapto y asesinato del disidente y refugiado político en Chile corresponda a un secuestro extorsivo convencional, ratificando la existencia de una transacción económica gestionada desde Caracas.

"Seguimos sosteniendo que hay participación (del régimen chavista) y que el móvil es político. Sería el delito más estúpido cometido por el Tren de Aragua (de haber sido un secuestro convencional), porque no cobraron (rescate a la familia de Ojeda) ni hicieron llamadas extorsivas.

Jamás hemos dicho que no hayan cobrado: los antecedentes dan cuenta de todo lo contrario, que cobraron y que se pagó. El que se encarga de hacer la negociación es Diosdado Cabello y él estaría detrás del pago", aseveró Barros.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el persecutor, la célula criminal recibió de manera inicial al menos el 50% de la suma pactada, montos que fueron retenidos por la cúpula de la organización transnacional.

Las declaraciones del persecutor se dieron en medio del despliegue policial tras la llegada al país de Rafael Gámez Salas ("El Turko") y Luis Carrillo Ortiz ("El Gocho"), custodiados por la Policía de Investigaciones (PDI) para enfrentar cargos por secuestro, homicidio e inhumación ilegal.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados, mientras que otros seis sospechosos se encuentran prófugos con orden de captura y notificación roja de Interpol.

Entre estos últimos figuran los sujetos que se disfrazaron de efectivos de la PDI para secuestrar a Ojeda desde su departamento en Independencia, de quienes se presume estarían ocultos en Venezuela.

Esa mañana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó en entrevista con El Diario de Cooperativa que continúan las gestiones para interrogar al presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos.

"(Sobre) el interrogatorio de Maduro, como Ministerio Público hemos cumplido con todos los pasos que tenemos a nuestro alcance y probablemente ya depende de gestiones más bien políticas, de Estado a Estado, si eso se puede concretar", dijo la máxima autoridad del organismo persecutor.

Sin embargo, reveló que "las autoridades de los Estados Unidos han manifestado que, de momento, una diligencia de esa naturaleza puede interferir en las diligencias que ellos mismos están realizando".

"Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y con la mayor creatividad posible", concluyó Valencia.