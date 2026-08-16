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Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"

En el marco del arribo a Chile de dos imputados clave en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda —extraditados desde Estados Unidos y Colombia—, el fisc...

📅 28 ago a las 14:24 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"
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Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:24 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

En el marco del arribo a Chile de dos imputados clave en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda —extraditados desde Estados Unidos y Colombia—, el fiscal a cargo de la causa, Héctor Barros, reforzó este viernes la tesis del móvil político tras el homicidio y apuntó directamente al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como el articulador de la operación ejecutada en febrero de 2024 por la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua.

Previo al inicio de la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur descartó que el rapto y asesinato del disidente y refugiado político en Chile corresponda a un secuestro extorsivo convencional, ratificando la existencia de una transacción económica gestionada desde Caracas.

"Seguimos sosteniendo que hay participación (del régimen chavista) y que el móvil es político. Sería el delito más estúpido cometido por el Tren de Aragua (de haber sido un secuestro convencional), porque no cobraron (rescate a la familia de Ojeda) ni hicieron llamadas extorsivas.

Jamás hemos dicho que no hayan cobrado: los antecedentes dan cuenta de todo lo contrario, que cobraron y que se pagó. El que se encarga de hacer la negociación es Diosdado Cabello y él estaría detrás del pago", aseveró Barros.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el persecutor, la célula criminal recibió de manera inicial al menos el 50% de la suma pactada, montos que fueron retenidos por la cúpula de la organización transnacional.

Las declaraciones del persecutor se dieron en medio del despliegue policial tras la llegada al país de Rafael Gámez Salas ("El Turko") y Luis Carrillo Ortiz ("El Gocho"), custodiados por la Policía de Investigaciones (PDI) para enfrentar cargos por secuestro, homicidio e inhumación ilegal.

A la fecha, son 26 las personas detenidas en Chile y el extranjero por esta causa criminal, con 19 a la espera de juicio y tres condenados, mientras que otros seis sospechosos se encuentran prófugos con orden de captura y notificación roja de Interpol.

Entre estos últimos figuran los sujetos que se disfrazaron de efectivos de la PDI para secuestrar a Ojeda desde su departamento en Independencia, de quienes se presume estarían ocultos en Venezuela.

Esa mañana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó en entrevista con El Diario de Cooperativa que continúan las gestiones para interrogar al presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos.

"(Sobre) el interrogatorio de Maduro, como Ministerio Público hemos cumplido con todos los pasos que tenemos a nuestro alcance y probablemente ya depende de gestiones más bien políticas, de Estado a Estado, si eso se puede concretar", dijo la máxima autoridad del organismo persecutor.

Sin embargo, reveló que "las autoridades de los Estados Unidos han manifestado que, de momento, una diligencia de esa naturaleza puede interferir en las diligencias que ellos mismos están realizando".

"Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y con la mayor creatividad posible", concluyó Valencia.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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