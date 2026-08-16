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Gobierno alista presentación de un austero primer Presupuesto

El Ministerio de Hacienda afrontará un septiembre marcado por la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2027, iniciativa con la que...

📅 30 ago a las 14:21 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Gobierno alista presentación de un austero primer Presupuesto
📌 QUÉ PASÓ

Gobierno alista presentación de un austero primer Presupuesto

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:21 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Economía
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El Ministerio de Hacienda afrontará un septiembre marcado por la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2027, iniciativa con la que el Gobierno pretende proyectar el debate fiscal hacia el 2031.

La discusión presupuestaria se dará en un contexto macroeconómico complejo, condicionado por un margen fiscal acotado y los recientes índices de desempleo a nivel nacional.

La agenda de la cartera también contempla hitos estratégicos como la implementación de la megarreforma, el desarrollo del Chile Day en Londres para captar inversión extranjera y el ingreso del proyecto de reforma al mercado de capitales.

Todo esto mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, proyecta un crecimiento del gasto público contenido de entre 0 y 1 por ciento, en un escenario que coincide además con la tasa de desempleo más alta registrada desde 2021.

El debate se dará en un escenario de estrechez, con un crecimiento del gasto estimado entre 0% y 1%. ()

Prioridad en seguridad y uso responsable de recursos

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado del PArtido Republicano Fernando Ugarte remarcó la necesidad de que la propuesta presupuestaria responda a las urgencias ciudadanas actuales, enfatizando la eficiencia en el gasto público.

"El Ejecutivo ha entendido que hoy la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, y el Presupuesto 2027 debe hacerse cargo de esa urgencia. Pero también debe responder a las necesidades sociales y sentar las bases para el crecimiento y el desarrollo futuro, asegurando siempre un uso eficiente y responsable de los recursos públicos", analizó el legislador.

Frente a estas discusiones, dijo esperar "que todos los parlamentarios estemos a la altura y pongamos las necesidades de las familias chilenas por sobre cualquier diferencia ideológica".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Economía, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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