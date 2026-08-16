Gonzalo Feito ad portas de su formalización por VIF: "Estoy muy tranquilo"

El periodista Gonzalo Feito aseguró estar "tranquilo" ante la formalización por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras la denuncia presentada por su expareja en 2024.

La audiencia se realizará este martes 1 de septiembre en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, respecto a la cual el exconductor de "Sin Filtros" sostuvo que se trata de una denuncia infundada "para manipularme en un régimen de pensión de alimentos".

"No hay ningún antecedente de violencia intrafamiliar. No existe, ni siquiera WhatsApp. No tengo orden de alejamiento. Por eso estoy muy tranquilo", aseveró en conversación con La Tercera.

El conductor de "Próceres" explicó que "cuando pedimos el sobreseimiento definitivo, porque no hay antecedentes, la Fiscalía de Género pide formalizar para dar una fecha y cerrar la causa.

Toda la gente de mis círculos laborales y familiares sabe esta situación que vengo arrastrando hace dos años, y soy el más interesado en que se termine".

Incluso, Feito señaló que se ha reunido con parlamentarios, como la diputada Marisela Santibáñez (independiente) y la senadora Vanessa Kaiser (PNL), para impulsar un proyecto que castigue las denuncias falsas por violencia intrafamiliar.

"Estoy súper metido en el tema, porque las falsas denuncias por violencia intrafamiliar son una técnica que han ocupado muchos abogados y abogadas para conseguir cosas a cambio, y empecé a vivirlo en carne propia", sentenció, recalcando que enfrentará el proceso para demostrar su inocencia.