🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Gonzalo Feito ad portas de su formalización por VIF: "Estoy muy tranquilo"

El periodista Gonzalo Feito aseguró estar "tranquilo" ante la formalización por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tra...

📅 28 ago a las 13:05 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Gonzalo Feito ad portas de su formalización por VIF: "Estoy muy tranquilo"
📌 QUÉ PASÓ

Gonzalo Feito ad portas de su formalización por VIF: "Estoy muy tranquilo"

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:05 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El periodista Gonzalo Feito aseguró estar "tranquilo" ante la formalización por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras la denuncia presentada por su expareja en 2024.

La audiencia se realizará este martes 1 de septiembre en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, respecto a la cual el exconductor de "Sin Filtros" sostuvo que se trata de una denuncia infundada "para manipularme en un régimen de pensión de alimentos".

"No hay ningún antecedente de violencia intrafamiliar. No existe, ni siquiera WhatsApp. No tengo orden de alejamiento. Por eso estoy muy tranquilo", aseveró en conversación con La Tercera.

El conductor de "Próceres" explicó que "cuando pedimos el sobreseimiento definitivo, porque no hay antecedentes, la Fiscalía de Género pide formalizar para dar una fecha y cerrar la causa.

Toda la gente de mis círculos laborales y familiares sabe esta situación que vengo arrastrando hace dos años, y soy el más interesado en que se termine".

Incluso, Feito señaló que se ha reunido con parlamentarios, como la diputada Marisela Santibáñez (independiente) y la senadora Vanessa Kaiser (PNL), para impulsar un proyecto que castigue las denuncias falsas por violencia intrafamiliar.

"Estoy súper metido en el tema, porque las falsas denuncias por violencia intrafamiliar son una técnica que han ocupado muchos abogados y abogadas para conseguir cosas a cambio, y empecé a vivirlo en carne propia", sentenció, recalcando que enfrentará el proceso para demostrar su inocencia.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

"Pokémon" vuelve al stop-motion con "Sirfetch'd y Pichu": Llega a Disney+
Nacional

"Pokémon" vuelve al stop-motion con "Sirfetch'd y Pichu": Llega a Disney+

📅 28 ago
Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"
Deportes

Fiscal del caso Ojeda: "El que se encargó de hacer la negociación y el pago fue Diosdado Cabello"

📅 28 ago
Julián Alvarez volvió a entrenarse en Atlético de Madrid tras su indisposición
Nacional

Julián Alvarez volvió a entrenarse en Atlético de Madrid tras su indisposición

📅 28 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF