El Ciudadano

La poeta y docente de la Universidad de Chile, Maribel Mora Curriao, forma parte de la antología «Bolívar, eres bello como un griego», la cual reúne a reconocidos poetas de América Latina y el Caribe.

La edición estuvo a cargo de la poeta, traductora y ensayista griega Agathi Dimitrouka, una de las más importantes difusoras ...

La entrada Grecia: Incluyen a poeta mapuche en antología «Bolívar, eres bello como un griego» se publicó primero en El Ciudadano.