Irán y el crepúsculo del hegemonismo en el Golfo Pérsico

El Ciudadano

Por Pablo Jofré Leal La geopolítica de Asia Occidental transita por una encrucijada, donde la arquitectura de seguridad de la región y en especial del Golfo Pérsico, tradicionalmente apuntalada bajo el tutelaje hegemónico de Washington, se estremece ante la firmeza disuasoria de la República Islámica de Irán.

Las recientes advertencias del portavoz de la cancillería ...

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