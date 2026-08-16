Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara: “La reforma constitucional no es de vida o muerte para la agenda de seguridad”

El candidato a presidir la UDI el próximo año afirma que el objetivo en seguridad "no es aprobar la reforma constitucional, sino un Estado eficiente en el combate del crimen organizado".

En esa línea, espera que el Gobierno priorice los proyectos de ley antes que las modificaciones a la Carta Magna, si es que aún no hay apoyos suficientes. Pese a las soterradas críticas vertidas hacia el ministro Martín Arrau, Alessandri defiende que el secretario de Estado "tiene dedos para el piano".

También insta a que la oposición presente propuestas y confía en que la ex Concertación dará sus votos para promover la agenda del Ejecutivo. Y sella su alianza con Pablo Longueira para liderar la colectividad gremialista: "Tenemos un acuerdo y ese acuerdo sigue en pie".