La guerra como casino y la obsolescencia del alma

El Ciudadano

Por Lisandro Prieto Femenía, docente, escritor, filósofo «Cuando la violencia ya no se ejerce sobre las cosas o sobre las personas, sino sobre los signos y las imágenes, nos adentramos en la era de la simulación absoluta» – Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (1978/2005, p. 43).

Acaso la mayor ceguera de nuestra época radique en la convicción ...

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