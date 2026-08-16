La guerra como casino y la obsolescencia del alma

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El Ciudadano
Por Lisandro Prieto Femenía, docente, escritor, filósofo «Cuando la violencia ya no se ejerce sobre las cosas o sobre las personas, sino sobre los signos y las imágenes, nos adentramos en la era de la simulación absoluta» – Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (1978/2005, p. 43).
Acaso la mayor ceguera de nuestra época radique en la convicción ...
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.