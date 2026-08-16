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La UC se despidió de la Copa Libertadores con una dura caída ante Estudiantes

El periplo de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin en octavos de final tras caer por 0-3 ante Estudiantes de la Plata en la revancha...

📅 18 ago a las 22:24 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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La UC se despidió de la Copa Libertadores con una dura caída ante Estudiantes
📌 QUÉ PASÓ

La UC se despidió de la Copa Libertadores con una dura caída ante Estudiantes

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 22:24 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El periplo de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin en octavos de final tras caer por 0-3 ante Estudiantes de la Plata en la revancha disputada en el Claro Arena, despidiéndose con un marcador global de 1-4 en contra.

Condicionados por múltiples lesiones y la suspensión de Fernando Zampedri, el conjunto Cruzado avisó de entrada con un remate de Justo Giani repelido por Fernando Muslera (15').

Pese a que la visita sufrió la lesión de Tiago Palacios tras un cruce con Jhojan Valencia, la tempranera entrada de Joaquín Correa le permitió abrir el camino cuando este los adelantó con un disparo ajustado que superó a Vicente Bernedo (44').

En el arranque del complemento, el elenco dirigido por Alexander Medina no se complicó y amplió las cifras gracias a un certero cabezazo de Guido Carrillo tras un centro enviado por Eros Mancuso (53').

Pese a que Muslera evitó el descuento local con una gran atajada ante Branco Ampuero (77'), el propio Carrillo sentenció la llave al conectar una asistencia de Edwuin Cetré frente al arco (83').

Así las cosas, Universidad Católica quedó eliminada del torneo continental y extendió a 15 años su ausencia en la ronda de los ocho mejores de América, mientras que Estudiantes de La Plata disputará los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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