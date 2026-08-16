Los primeros flancos del ministro Arrau por su rol en la reforma constitucional de seguridad y su participación en el Foro Madrid

En el oficialismo consideran que la presentación de la reforma se convirtió en su primer "paso en falso" al mando de la cartera, al no haber socializado lo suficiente el cuestionado proyecto, del cual él mismo debió asumir la responsabilidad.

En el sector, de hecho, hay quienes aseguran que tampoco hubo diálogo con las Fuerzas Armadas a la hora de plantear un nuevo estado de excepción con amplias restricciones de libertades.

Además, su próxima participación en el evento que reunirá a partidos y movimientos ligados a la derecha más conservadora también ha provocado incomodidad en filas de la derecha.