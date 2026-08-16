Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.
La Liga de Primera continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 21, que tendrá el cruce inaugural entre Cobresal y Palestino para cerrarse el lunes con Universidad Católica enfrentando a O'Higgins.
- Sigue los partidos en vivo y online:
Sábado 29 de agosto
Deportes Limache 0-3 Everton. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.
0-1: 38' Alan Medina, de penal (EVE); 0-2: 44' Nicolás Montiel (EVE); 0-3: 83' Nicolás Montiel (EVE)
Ñublense 0-1 Deportes Concepción. Segundo tiempo. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
0-1: 29' Jorge Henríquez, de penal (CON)
Domingo 30 de agosto
Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
Colo Colo vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Monumental.
Coquimbo Unido vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
Lunes 31 de agosto
Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:15 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
Universidad Católica vs. O'Higgins. 20:45 horas. Claro Arena.
Viernes 28 de agosto
Cobresal 2-0 Palestino. Finalizado. Estadio El Cobre.
1-0: 17' Janpol Morales (CSL); 2-0: 90+6' Renato Huerta (CSL)
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.