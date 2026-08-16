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Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera

- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones. La Liga de Primera continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 21, que tendrá el cruce inaugural ...

📅 28 ago a las 12:14 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera
📌 QUÉ PASÓ

Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 12:14 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.

La Liga de Primera continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 21, que tendrá el cruce inaugural entre Cobresal y Palestino para cerrarse el lunes con Universidad Católica enfrentando a O'Higgins.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Sábado 29 de agosto

Deportes Limache 0-3 Everton. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

0-1: 38' Alan Medina, de penal (EVE); 0-2: 44' Nicolás Montiel (EVE); 0-3: 83' Nicolás Montiel (EVE)

Ñublense 0-1 Deportes Concepción. Segundo tiempo. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

0-1: 29' Jorge Henríquez, de penal (CON)

Domingo 30 de agosto

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Colo Colo vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Monumental.

Coquimbo Unido vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 31 de agosto

Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:15 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. O'Higgins. 20:45 horas. Claro Arena.

Viernes 28 de agosto

Cobresal 2-0 Palestino. Finalizado. Estadio El Cobre.

1-0: 17' Janpol Morales (CSL); 2-0: 90+6' Renato Huerta (CSL)

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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