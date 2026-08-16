🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Los resultados de la segunda jornada del US Open 2026

Este lunes continuó en Nueva York la disputa del US Open 2026, último Grand Slam de la temporada. Revisa los resultados de los partidos finalizados en la segun...

📅 31 ago a las 19:57 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Los resultados de la segunda jornada del US Open 2026
📌 QUÉ PASÓ

Los resultados de la segunda jornada del US Open 2026

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 19:57 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Este lunes continuó en Nueva York la disputa del US Open 2026, último Grand Slam de la temporada.

Revisa los resultados de los partidos finalizados en la segunda jornada en Cooperativa.cl:

Cuadro masculino

Stefanos Tsitsipas (GRE) venció a Arthur Fils (FRA) por 4-6, 7-6(3), 6-1 y 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Aleksandar Kovacevic (EE.UU.) por 6-2, 6-3 y 7-5

Andrey Rublev (RUS) a Otto Virtanen (FIN) por 6-7(0), 6-7(2), 7-5, 6-0 y 7-6(6)

Adrian Mannarino (FRA) a Thiago Tirante (ARG) por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3

James Duckworth (AUS) a Matteo Arnaldi (ITA) por 6-7(5), 6-2, 7-5 y 7-6(8)

Sebastian Gorzny (EE.UU.) a Raphael Collignon (BEL) por 3-6, 7-6(9), 3-6, 6-3 y 7-6(9)

Jurij Rodionov (AUT) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) por 7-6(2), 7-6(0) y 6-4

Carlos Alcaraz (ESP) a Roman Safiullin (RUS) por 6-4, 6-4 y 6-4

Jacob Fearnley (GBR) a Martín Landaluce (ESP) por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(6)

Alex Michelsen (EE.UU.) a Federico Cinà (ITA) por 6-4, 6-1 y 6-0

Dalibor Svrcina (CZE) a Valentin Royer (FRA) por 6-4, 5-7, 6-2, 3-6 y 7-6(2)

Hubert Hurkacz (POL) a Damir Dzumhur (BIH) por 6-4, 4-6, 6-1 y 6-1

Rei Sakamoto (JPN) a Aleksandar Vukic (AUS) por 6-4, 6-7(5), 6-4, 3-6 y 6-3

Brandon Nakashima (EE.UU.) a Sebastián Báez (ARG) por 6-2, 6-1 y 6-0

Luciano Darderi (ITA) a Harry Wendelken (GBR) por 6-3, 6-2, 2-6 y 7-6(5)

Matteo Berrettini (ITA) a Stan Wawrinka (SUI) por 7-6(4), 7-6(3) y 6-0

Alejandro Tabilo (CHI) a Yannick Hanfmann (GER) por 6-3, 6-7(7), 6-3 y 7-6(6)

Alexander Blockx (BEL) a Tomás Barrios Vera (CHI) por 6-3, 6-4 y 6-2

Karen Khachanov (RUS) a Román Burruchaga (ARG) por 6-3, 6-0 y 6-1

Learner Tien (EE.UU.) a Nuno Borges (POR) por 6-4, 6-1, 6-2

Marco Trungelliti (ARG) a Shang Juncheng (CHN) por 0-6, 7-6(5), 1-6, 6-3 y 6-4

Ben Shelton (EE.UU) a Tallon Griekspoor (NED) por 1-6, 6-1, 7-6(3) y 6-2

Facundo Díaz Acosta (ARG) a Quentin Halys (FRA) por 4-6, 5-7, 7-6(7) y 6-1

Alexei Popyrin (AUS) a Grigor Dimitrov (BUL) por 3-6, 6-3, 6-2 y 6-4

Jakub Mensik (CZE) a Shintaro Mochizuki (JAP) por 6-1, 6-4 y 7-5

Cuadro femenino

Sofia Kenin (EE.UU.) venció a Venus Williams (EE.UU.) por 6-2 y 7-6(6)

Himeno Sakatsume (JPN) a Anhelina Kalinina (UCR) por 6-3 y 6-3

Harriet Dart (GBR) a Peyton Stearns (EE.UU.) por 3-6, 6-3 y 6-2

Lilli Tagger (AUT) a Tamara Korpatsch (GER) por 6-0 y 7-6(4)

Mananchaya Sawangkaew (TAI) a Panna Udvardy (HUN) por 6-4 y 6-3

Qinwen Zheng (CHN) a Ksenia Liutova (RUS) por 4-6, 6-3 y 6-1

Cristina Bucsa (ESP) a Sara Bejlek (CZE) por 7-5, 1-6 y 6-4

Karolina Muchova (CZE) a Sinja Kraus (AUT) por 6-3 y 6-0

Marie Bouzkova (CZE) a Elsa Jacquemot (FRA) por 6-2 y 6-2

Aryna Sabalenka (BLR) a Camila Osorio (COL) por 6-2 y 6-4

Emma Navarro (EE.UU.) a Lois Boisson (FRA) por 7-6(6), 1-6 y 6-3

Oksana Selekhmeteva (ESP) a Aoi Ito (JPN) por 6-2 y 6-4

Maria Timofeeva (UZB) a Tamara Zidansek (ESL) por 6-3 y 7-5

Kimberly Birrell (AUS) a Petra Marcinko (CRO) por 3-6, 7-6(4) y 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) a Anna Blinkova (RUS) por 6-4 y 6-3

Taylor Townsend (EE.UU.) a Maja Chwalinska (POL) por 6-2 y 6-3

Amanda Anisimova (EE.UU.) a Ashlyn Krueger (EE.UU.) por 6-1 y 6-3

Simona Waltert (SUI) a Nadia Podoroska (ARG) por 6-4, 6-7(3) y 6-3

Diane Parry (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) por 7-5 y 6-4

Diana Shnaider (RUS) a Daria Snigur (UCR) por 6-0 y 6-4

Caty McNally (EE.UU.) a Anouk Koevermans (NED) por 7-5 y 6-1

Linda Noskova (CZE) a Katie Volynets (EE.UU.) por 7-5 y 6-1

Sorana Cirstea (RUM) a Julia Grabher (AUT) por 6-3 y 6-0

Sloane Stephens (EE.UU.) a Clara Tauson (DIN) por 6-4 y 6-1

Maya Joint (AUS) a Liudmila Samsonova (RUS) por 3-6, 6-2 y 6-2

Ann Li (EE.UU.) a Antonia Ruzic (CRO) por 7-5 y 6-1

Katerina Siniakova (CZE) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) por 6-3 y 6-2

Iga Swiatek (POL) a Wang Xiyu (CHN) por 6-2 y 6-3

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos
Nacional

China niega falta de transparencia sobre la riada tras acusaciones de censura y bulos

📅 31 ago
Resumen: Colo Colo se escapó en el liderato en una fecha empañada por grave incidente en Coquimbo
Deportes

Resumen: Colo Colo se escapó en el liderato en una fecha empañada por grave incidente en Coquimbo

📅 30 ago
Chile sucumbió ante República Dominicana por las Clasificatorias de baloncesto
Nacional

Chile sucumbió ante República Dominicana por las Clasificatorias de baloncesto

📅 1 sept
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF