Los resultados de la segunda jornada del US Open 2026

Este lunes continuó en Nueva York la disputa del US Open 2026, último Grand Slam de la temporada.

Revisa los resultados de los partidos finalizados en la segunda jornada en Cooperativa.cl:

Cuadro masculino

Stefanos Tsitsipas (GRE) venció a Arthur Fils (FRA) por 4-6, 7-6(3), 6-1 y 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Aleksandar Kovacevic (EE.UU.) por 6-2, 6-3 y 7-5

Andrey Rublev (RUS) a Otto Virtanen (FIN) por 6-7(0), 6-7(2), 7-5, 6-0 y 7-6(6)

Adrian Mannarino (FRA) a Thiago Tirante (ARG) por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3

James Duckworth (AUS) a Matteo Arnaldi (ITA) por 6-7(5), 6-2, 7-5 y 7-6(8)

Sebastian Gorzny (EE.UU.) a Raphael Collignon (BEL) por 3-6, 7-6(9), 3-6, 6-3 y 7-6(9)

Jurij Rodionov (AUT) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) por 7-6(2), 7-6(0) y 6-4

Carlos Alcaraz (ESP) a Roman Safiullin (RUS) por 6-4, 6-4 y 6-4

Jacob Fearnley (GBR) a Martín Landaluce (ESP) por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(6)

Alex Michelsen (EE.UU.) a Federico Cinà (ITA) por 6-4, 6-1 y 6-0

Dalibor Svrcina (CZE) a Valentin Royer (FRA) por 6-4, 5-7, 6-2, 3-6 y 7-6(2)

Hubert Hurkacz (POL) a Damir Dzumhur (BIH) por 6-4, 4-6, 6-1 y 6-1

Rei Sakamoto (JPN) a Aleksandar Vukic (AUS) por 6-4, 6-7(5), 6-4, 3-6 y 6-3

Brandon Nakashima (EE.UU.) a Sebastián Báez (ARG) por 6-2, 6-1 y 6-0

Luciano Darderi (ITA) a Harry Wendelken (GBR) por 6-3, 6-2, 2-6 y 7-6(5)

Matteo Berrettini (ITA) a Stan Wawrinka (SUI) por 7-6(4), 7-6(3) y 6-0

Alejandro Tabilo (CHI) a Yannick Hanfmann (GER) por 6-3, 6-7(7), 6-3 y 7-6(6)

Alexander Blockx (BEL) a Tomás Barrios Vera (CHI) por 6-3, 6-4 y 6-2

Karen Khachanov (RUS) a Román Burruchaga (ARG) por 6-3, 6-0 y 6-1

Learner Tien (EE.UU.) a Nuno Borges (POR) por 6-4, 6-1, 6-2

Marco Trungelliti (ARG) a Shang Juncheng (CHN) por 0-6, 7-6(5), 1-6, 6-3 y 6-4

Ben Shelton (EE.UU) a Tallon Griekspoor (NED) por 1-6, 6-1, 7-6(3) y 6-2

Facundo Díaz Acosta (ARG) a Quentin Halys (FRA) por 4-6, 5-7, 7-6(7) y 6-1

Alexei Popyrin (AUS) a Grigor Dimitrov (BUL) por 3-6, 6-3, 6-2 y 6-4

Jakub Mensik (CZE) a Shintaro Mochizuki (JAP) por 6-1, 6-4 y 7-5

Cuadro femenino

Sofia Kenin (EE.UU.) venció a Venus Williams (EE.UU.) por 6-2 y 7-6(6)

Himeno Sakatsume (JPN) a Anhelina Kalinina (UCR) por 6-3 y 6-3

Harriet Dart (GBR) a Peyton Stearns (EE.UU.) por 3-6, 6-3 y 6-2

Lilli Tagger (AUT) a Tamara Korpatsch (GER) por 6-0 y 7-6(4)

Mananchaya Sawangkaew (TAI) a Panna Udvardy (HUN) por 6-4 y 6-3

Qinwen Zheng (CHN) a Ksenia Liutova (RUS) por 4-6, 6-3 y 6-1

Cristina Bucsa (ESP) a Sara Bejlek (CZE) por 7-5, 1-6 y 6-4

Karolina Muchova (CZE) a Sinja Kraus (AUT) por 6-3 y 6-0

Marie Bouzkova (CZE) a Elsa Jacquemot (FRA) por 6-2 y 6-2

Aryna Sabalenka (BLR) a Camila Osorio (COL) por 6-2 y 6-4

Emma Navarro (EE.UU.) a Lois Boisson (FRA) por 7-6(6), 1-6 y 6-3

Oksana Selekhmeteva (ESP) a Aoi Ito (JPN) por 6-2 y 6-4

Maria Timofeeva (UZB) a Tamara Zidansek (ESL) por 6-3 y 7-5

Kimberly Birrell (AUS) a Petra Marcinko (CRO) por 3-6, 7-6(4) y 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) a Anna Blinkova (RUS) por 6-4 y 6-3

Taylor Townsend (EE.UU.) a Maja Chwalinska (POL) por 6-2 y 6-3

Amanda Anisimova (EE.UU.) a Ashlyn Krueger (EE.UU.) por 6-1 y 6-3

Simona Waltert (SUI) a Nadia Podoroska (ARG) por 6-4, 6-7(3) y 6-3

Diane Parry (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) por 7-5 y 6-4

Diana Shnaider (RUS) a Daria Snigur (UCR) por 6-0 y 6-4

Caty McNally (EE.UU.) a Anouk Koevermans (NED) por 7-5 y 6-1

Linda Noskova (CZE) a Katie Volynets (EE.UU.) por 7-5 y 6-1

Sorana Cirstea (RUM) a Julia Grabher (AUT) por 6-3 y 6-0

Sloane Stephens (EE.UU.) a Clara Tauson (DIN) por 6-4 y 6-1

Maya Joint (AUS) a Liudmila Samsonova (RUS) por 3-6, 6-2 y 6-2

Ann Li (EE.UU.) a Antonia Ruzic (CRO) por 7-5 y 6-1

Katerina Siniakova (CZE) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) por 6-3 y 6-2

Iga Swiatek (POL) a Wang Xiyu (CHN) por 6-2 y 6-3