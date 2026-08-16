Madre de Hayden Panettiere apunta a la pareja de la actriz tras su trágica muerte

La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, rompió el silencio tras la repentina muerte de la actriz para lanzar duras acusaciones contra la pareja de su hija, Brian Hickerson.

Según reveló un informe policial difundido por la cadena NBC News, Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el domicilio cuando la artista sufrió el paro cardíaco fatal, revelando además que en la escena se hallaron rastros de Narcan, un medicamento utilizado para revertir sobredosis.

A raíz de esto, la exintérprete reaccionó con indigación al enterarse del reporte de las autoridades y manifestó su rechazo expresando que "esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson".

En sus declaraciones al medio, Vogel optó por no culpar de forma explícita al novio por el fallecimiento pero lo catalogó como una mala influencia.

A pesar de que el sujeto mantenía una conocida enemistad con la mujer y que incluso llegó a calificarla públicamente como una de las peores personas que ha conocido, el entorno familiar prefirió centrar sus palabras en las presiones que enfrentó la estrella de "Bring It On: All or Nothing" durante su carrera.

"Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos, y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento no es raro que se desvíen del buen camino", concluyó la mujer.

El proceso investigativo continuará bajo la revisión de las autoridades locales a la espera de los exámenes toxicológicos definitivos que permitan determinar las circunstancias exactas que provocaron la muerte de Panettiere.