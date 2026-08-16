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Martín Vidaurre terminó cuarto en Val di Sole: "Dejé pasar una oportunidad tremenda"

Martín Vidaurre volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del mountain bike mundial. El chileno finalizó en el cuarto lugar del Cross Count...

📅 30 ago a las 14:33 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Martín Vidaurre terminó cuarto en Val di Sole: "Dejé pasar una oportunidad tremenda"
📌 QUÉ PASÓ

Martín Vidaurre terminó cuarto en Val di Sole: "Dejé pasar una oportunidad tremenda"

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:33 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Martín Vidaurre volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del mountain bike mundial. El chileno finalizó en el cuarto lugar del Cross Country Olímpico (XCO) Elite del Campeonato Mundial de Mountain Bike 2026, disputado este domingo en el exigente circuito de Val di Sole, Italia.

Vidaurre completó una carrera de alto nivel y se mantuvo durante gran parte de la competencia en la lucha por las posiciones de avanzada, llegando a instalarse nuevamente entre los tres primeros cuando la carrera entraba en su definición.

El nacional cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 25 segundos, a 28 segundos del tercer puesto. El podio lo completaron Charlie Aldridge, segundo, y el estadounidense Cole Punchard, tercero.

La definición tuvo un giro inesperado para el chileno. Durante la última vuelta, cuando se encontraba nuevamente en la pelea por las medallas, un pinchazo en la rueda trasera lo obligó a perder posiciones, negándole la posibilidad de cerrar la jornada con un nuevo podio internacional.

"Dejé pasar una oportunidad tremenda. Pinché en la penúltima vuelta, sintiéndome bien y perdiendo un ataque tres vueltas antes contra el dos veces campeón olímpico. Lo tenía a 3 a 4 segundos, y estoy seguro que hubiese logrado el podio.

En la bajada empujé mucho y entendí lo que había pasado (el pinchazo). Intenté que el neumático no perdiera mucho aire, pero fue imposible. Entré a la zona de los mecánicos y ahí se demoraron mucho más de lo normal, perdiendo valioso tiempo.

Cuando me subí a la bici los cambios tampoco me funcionaron bien y no pude alcanzar al cuarto. Duele mucho, pero tengo mucha gente apoyándome acá", comentó el atleta de Red Bull.

Aun así, el cuarto lugar conseguido en Val di Sole confirma la extraordinaria temporada que está protagonizando Vidaurre. El corredor del Specialized Factory Racing venía de subir al podio en la fecha de la Copa del Mundo disputada en Les Gets, Francia, donde consiguió el tercer lugar frente a figuras como Adrien Boichis y Mathieu van der Poel.

Además, Val di Sole volvió a convertirse en un escenario especial para la carrera del chileno. En este mismo circuito, Vidaurre consiguió en 2025 su primera victoria en una fecha de la Copa del Mundo Elite, mientras que en 2021 se coronó campeón mundial Sub-23.

Para Chile, el cuarto lugar de Martín Vidaurre representa una nueva actuación de primer nivel en el escenario internacional y confirma al nacional como uno de los corredores capaces de competir de igual a igual con la elite mundial del mountain bike.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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