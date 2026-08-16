Martín Vidaurre terminó cuarto en Val di Sole: "Dejé pasar una oportunidad tremenda"

Martín Vidaurre volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del mountain bike mundial. El chileno finalizó en el cuarto lugar del Cross Country Olímpico (XCO) Elite del Campeonato Mundial de Mountain Bike 2026, disputado este domingo en el exigente circuito de Val di Sole, Italia.

Vidaurre completó una carrera de alto nivel y se mantuvo durante gran parte de la competencia en la lucha por las posiciones de avanzada, llegando a instalarse nuevamente entre los tres primeros cuando la carrera entraba en su definición.

El nacional cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 25 segundos, a 28 segundos del tercer puesto. El podio lo completaron Charlie Aldridge, segundo, y el estadounidense Cole Punchard, tercero.

La definición tuvo un giro inesperado para el chileno. Durante la última vuelta, cuando se encontraba nuevamente en la pelea por las medallas, un pinchazo en la rueda trasera lo obligó a perder posiciones, negándole la posibilidad de cerrar la jornada con un nuevo podio internacional.

"Dejé pasar una oportunidad tremenda. Pinché en la penúltima vuelta, sintiéndome bien y perdiendo un ataque tres vueltas antes contra el dos veces campeón olímpico. Lo tenía a 3 a 4 segundos, y estoy seguro que hubiese logrado el podio.

En la bajada empujé mucho y entendí lo que había pasado (el pinchazo). Intenté que el neumático no perdiera mucho aire, pero fue imposible. Entré a la zona de los mecánicos y ahí se demoraron mucho más de lo normal, perdiendo valioso tiempo.

Cuando me subí a la bici los cambios tampoco me funcionaron bien y no pude alcanzar al cuarto. Duele mucho, pero tengo mucha gente apoyándome acá", comentó el atleta de Red Bull.

Aun así, el cuarto lugar conseguido en Val di Sole confirma la extraordinaria temporada que está protagonizando Vidaurre. El corredor del Specialized Factory Racing venía de subir al podio en la fecha de la Copa del Mundo disputada en Les Gets, Francia, donde consiguió el tercer lugar frente a figuras como Adrien Boichis y Mathieu van der Poel.

Además, Val di Sole volvió a convertirse en un escenario especial para la carrera del chileno. En este mismo circuito, Vidaurre consiguió en 2025 su primera victoria en una fecha de la Copa del Mundo Elite, mientras que en 2021 se coronó campeón mundial Sub-23.

Para Chile, el cuarto lugar de Martín Vidaurre representa una nueva actuación de primer nivel en el escenario internacional y confirma al nacional como uno de los corredores capaces de competir de igual a igual con la elite mundial del mountain bike.