Miembro de Weichan Auka Mapu buscado por homicidio fue detenido en Tirúa

La Prefectura de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones informó este miércoles la detención de Robinson Parra Sáez, integrante de la organización radical Weichan Auka Mapu que era buscado por delitos de homicidio e infracción a la Ley de Armas.

Parra es investigado por su presunta participación en el asesinato de Manuel Huenupil, ocurrido en 2022 en la comuna de Carahue (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

🔴AHORA: Unidades especializadas de la Prefectura Macrozona Sur de la #PDI detuvieron en la localidad de Quidico, Provincia de Arauco, a un hombre que mantenía una orden de aprehensión vigente por su participación en el delito de homicidio de Manuel Huenupil.

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Según explicó en su momento el exfiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido -flamante jefe del Ministerio Público en el Biobío-, Manuel Huenupil "pertenecía a una comunidad que estaba realizando una reivindicación pacífica de determinados territorios, y su actitud y la de su comunidad, vinculada precisamente con acciones de carácter pacífico, determinaron que fuera blanco de ataques".

En Quidico, Prefectura Macrozona Sur de la #PDI detuvo a un integrante de la WAM, prófugo de la justicia, quien mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por homicidio e infracción a la Ley de Armas.

El imputado estaría vinculado al homicidio de Manuel Huenupil, ocurrido en… pic.twitter.com/PK8TzROxZe

Hoy el prófugo Robinson Parra Sáez fue detenido en Tirúa: mantenía dos órdenes vigentes, por homicidio en 2022 de Manuel Huenupil e infracción a la Ley de Armas.

Agradecer la labor de la PDI y Fiscalía, con apoyo de las FF.AA. para este operativo.

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