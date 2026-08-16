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Miembro de Weichan Auka Mapu buscado por homicidio fue detenido en Tirúa

La Prefectura de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones informó este miércoles la detención de Robinson Parra Sáez, integrante de la organización rad...

📅 19 ago a las 22:54 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Miembro de Weichan Auka Mapu buscado por homicidio fue detenido en Tirúa
📌 QUÉ PASÓ

Miembro de Weichan Auka Mapu buscado por homicidio fue detenido en Tirúa

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 22:54 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La Prefectura de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones informó este miércoles la detención de Robinson Parra Sáez, integrante de la organización radical Weichan Auka Mapu que era buscado por delitos de homicidio e infracción a la Ley de Armas.

Parra es investigado por su presunta participación en el asesinato de Manuel Huenupil, ocurrido en 2022 en la comuna de Carahue (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

🔴AHORA: Unidades especializadas de la Prefectura Macrozona Sur de la #PDI detuvieron en la localidad de Quidico, Provincia de Arauco, a un hombre que mantenía una orden de aprehensión vigente por su participación en el delito de homicidio de Manuel Huenupil.

Crimen ocurrido en… pic.twitter.com/SVzOZmau8w

Según explicó en su momento el exfiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido -flamante jefe del Ministerio Público en el Biobío-, Manuel Huenupil "pertenecía a una comunidad que estaba realizando una reivindicación pacífica de determinados territorios, y su actitud y la de su comunidad, vinculada precisamente con acciones de carácter pacífico, determinaron que fuera blanco de ataques".

En Quidico, Prefectura Macrozona Sur de la #PDI detuvo a un integrante de la WAM, prófugo de la justicia, quien mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por homicidio e infracción a la Ley de Armas.

El imputado estaría vinculado al homicidio de Manuel Huenupil, ocurrido en… pic.twitter.com/PK8TzROxZe

Hoy el prófugo Robinson Parra Sáez fue detenido en Tirúa: mantenía dos órdenes vigentes, por homicidio en 2022 de Manuel Huenupil e infracción a la Ley de Armas.

Agradecer la labor de la PDI y Fiscalía, con apoyo de las FF.AA. para este operativo.

Lo hemos dicho y lo estamos… pic.twitter.com/gzfQQEfovd

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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