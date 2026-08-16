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Nuevo estado de excepción: Senador UDI abogó por "acotarlo lo más posible o mantener el existente"

El senador Gustavo Sanhueza (Unión Demócrata Independiente) tachó este domingo de "demasiado excesivo" el nuevo estado de excepción propuesto en la reforma cons...

📅 30 ago a las 14:46 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Nuevo estado de excepción: Senador UDI abogó por "acotarlo lo más posible o mantener el existente"
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Nuevo estado de excepción: Senador UDI abogó por "acotarlo lo más posible o mantener el existente"

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Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:46 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
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1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El senador Gustavo Sanhueza (Unión Demócrata Independiente) tachó este domingo de "demasiado excesivo" el nuevo estado de excepción propuesto en la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo y manifestó la disposición de su partido para buscar consensos "siempre y cuando" los cambios sean justificados.

Las críticas al diseño del Gobierno radican en los amplios márgenes de acción que entregaría al Presidente de la República, pues se propone por un periodo inicial de 120 días, prorrogable de forma unilateral por el Mandatario por otros 120 días, sumando un total de 240 días (ocho meses) sin requerir la aprobación del Congreso Nacional.

La iniciativa también permite al Jefe de Estado suspender o restringir la libertad personal, la de locomoción, de reunión y de asociación, al tiempo que otorga facultades para interceptar, registrar comunicaciones privadas y requisar bienes.

Parlamentarios y expertos han calificado la medida como un paso hacia una "democracia iliberal" o una "dictadura constitucional", argumentando que entrega atribuciones superiores a las de otros estados de excepción y debilita los contrapesos institucionales del Parlamento.

Frente a este escenario, el senador Sanhueza afirmó que "se pueden hacer cambios a lo constitucional, siempre y cuando sea estrictamente necesario para llevar a cabo la agenda de seguridad".

"Desde la UDI estamos dispuestos a conversar y lograr acuerdos. Una de nuestras propuestas es que el estado de excepción se debe acotar lo más posible o mantener el existente, porque está claro que un plazo de 240 días es demasiado excesivo", admitió el gremialista.

RN alista contrapropuesta

El debate sumará un nuevo capítulo este martes, cuando los senadores de Renovación Nacional (RN) presenten formalmente una contrapropuesta a la iniciativa de La Moneda.

Desde la colectividad prevén plantear la eliminación definitiva de la norma sobre el nuevo estado de excepción o, alternativamente, una modificación que mantenga el régimen vigente bajo un marco legal distinto.

[Lea también] Paulina Núñez: La reforma constitucional sólo se sostiene sin el nuevo estado de excepción

PS: Oposición es mayoría en comisión y puede rechazar el proyecto

La iniciativa gubernamental enfrenta un complejo panorama en la Cámara Alta debido a reparos expresados por distintos sectores políticos.

Desde Demócratas, el senador Matías Walker reiteró que la propuesta es "ineficaz y no cumple ningún propósito", instando a priorizar las iniciativas de la agenda de seguridad como las leyes de infraestructura crítica y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, advirtió que la norma "transgrede los límites de la democracia" y ratificó la postura de su sector.

"Tenemos mayoría de la oposición en la Comisión de Constitución y creo que tenemos la posibilidad de rechazar este proyecto y buscar soluciones apegadas a nuestro ordenamiento jurídico", señaló.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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